„Te kis fekete bárány” – állítása szerint rasszista beszólást kapott a teniszező, aki eltörte az ütőjét

Nick Kyrgios Andy Murray ellen esett ki az elődöntőben a stuttgarti ATP-tornán, az ausztrál komoly vádakat fogalmazott a meg a szurkolókkal szemben – számol be a t-online német nyelvű oldala.

Az ausztrál teniszező elítélte a közönség rasszista megjegyzéseit, ahogy fogalmazott, „egy dolgot soha nem fogok eltűrni, azt, hogy a nézők a sportolókat szidalmazzák és sértegetik. Személyesen velem is megtörtént már, a rasszista megjegyzésektől kezdve a nyílt tiszteletlenségig”.

Kyrgios közölte, az olyan megjegyzések, mint a „te kis fekete bárány”, valamint a „fogd be és játssz” elfogadhatatlanok.

Az egyik labdamenetnél az ausztrál teniszező hibázott, mire földhöz vágta az ütőjét, ezért pontlevonással büntették. A második szett elején a közönséggel is összeveszett. Végül nem akart belenyugodni a meccs eredményébe, a közönség pedig füttyszóval búcsúzott tőle.

Nick Kyrgios destroyed his racket after losing the first set to Andy Murray in Stuttgart 😡 pic.twitter.com/2BriHC29Aq

— Sky Sports (@SkySports) June 11, 2022