Megmutatjuk milyen lesz a hamburger az új orosz Mekiben

Mint az már ismert, a McDonald’s március 14-én függesztette fel tevékenységét Oroszországban az ukrajnai háború miatt. A vállalat májusban eladta oroszországi üzletágát orosz üzletembernek, a McDonald’s franchise partnerének, Alexander Govornak, aki Vkuszno – i tocska (Finom – és pont) néven nyitotta meg gyorsétteremláncát.

Az első 15 üzlet vasárnap nyílit meg Moszkvában és a moszkvai régióban hétfőn pedig további félszáz étterem újranyitását tervezik.

A cég vezérigazgatója, Oleg Parojev elmondta, hogy a cég igyekszik megőrizni a korábbi megszokott hangulatot, ugyanakkor eltávolít mindent, ami a McDonald’sra utal. A kezdeti időszakban a teljes, megszokott kínálat még nem lesz elérhető, továbbá BigMac hamburger és a McFlurry fagylalt lekerült az étlapról, mert ezeket a termékeket a fogyasztó a McDonald’s márkához köti.

Az alábbi videón az is jól látszik, hogy néznek ki az új gyorsétterem hamburgerei:

Opening of a McDonald’s restaurant under a new name “Vkusno i tochka” (Delicious and period). pic.twitter.com/6o0C3HK05g

— INDEPENDENT PRESS (@IpIndependent) June 12, 2022