Brit történész: Amikor a globális gazdaság eszméje összeomlóban van, a történelem adhat válaszokat

Már néhány napot eltöltött itt Magyarországon. Észrevette, hogy egy olyan országba érkezett, amelyet a nyugati médiában és valószínűleg sok brit médiumban is gyakran autoriter rezsimként ábrázolnak?

– Nem, éppen ellenkezőleg, ugyanis szabad vitában lehetett részem. Megkérdeztem valakitől, hogy mondhatok-e ezt vagy azt, és a válasz mindig az volt, hogy csak rajta! Nem éreztem semmiféle aggályt a személyemmel, a mondanivalómmal vagy bármi egyébbel szemben. Viszont feltűnt valami, ami szerintem rendkívüli. Legutóbb több mint 15 éve jártam Budapesten, talán még a kilencvenes évek közepe volt.

Úgy építik újjá (a Várat), hogy amennyiben lehet visszahozza azt, ami volt a szörnyű világháborús ostrom előtt. Egy meggyőződést és aktív képzelőerőt tükröz, elhatározást és hitet a hely szellemiségében, a szépségben, a történelmiségben, a magyar múlt szellemeiben.

Ha pedig a mai időket, amelyeket élünk megpróbálja geopolitikai és egyben történelmi összefüggéseibe helyezni, olyan idő ez, amelyet körbevesz a bizonytalanság. Bizonytalanság van a biztonságot illetően, de egyben egzisztenciális bizonytalanság is. Van olyan történelmi idő, amivel össze tudná vetni? Ez az időszak pedig az igazi bizonyítéka annak, hogy a „történelem vége” elmélet végképp vereséget szenvedett…

– Ami teljesen abszurd volt. Én csak egy kijelentést látok nagyobb ostobaságnak, mint a „történelem vége” kifejezés: azt, hogy „minden ember szabadnak és egyenlőnek születik”. Ez egy buta egyenlősítő állítás, és bomlasztó is. Azt hiszem, igaza van, hiszen ma olyan időket élünk, amelyeket közvetlenül hasonlíthatunk a múlt nagy válságaihoz, mint a francia forradalom. Csak remélhetjük, hogy nem olyan, mint a világháborúk időszaka. Minden olyan biztos pont, amelytől azt várták, hogy örökre megoldást jelent – ahogy Francis Fukuyama írásában, A történelem végében szerepel – tévedésnek bizonyult. Az ENSZ egy abszurdum, az emberi jogok egyetemes nyilatkozata annyit sem ér, mint a papír, amire írták. A szabályokra alapozott világrend elképzelése a madarak eledele, a globális gazdaság eszméje összeomlóban van. Ebben a helyzetben azt kell tennünk, hogy a történelemhez forduljunk válaszokért.

Ezt Isten nem adja meg, de az egyetemes jogok elképzelése sem. Az olyan absztrakt eszmék, mint a kommunizmus pláne biztosan nem szolgál válasszal. Önöknek minden tapasztalata megvolt, milyen szörnyű az, amikor egy társadalmat olyan elvont doktrínák alapján akartak újraformálni, mint a kommunizmus. Önök tudják, hogy mennyire romboló, erőszakos, miképpen pusztítja az emberi kapcsolatokat, és mily mélységesen gonosz, nyomasztó. Viszont ezzel együtt az olyan megoldások sem bizonyultak működőképesnek a történelem alapján, mint a Habsburg-típusú monarchia. Szóval a választ csak a történelem adhat, na persze, ha egyáltalán találunk olyan létformákat, ami képes magába foglalni a mai tényezők széles körét. Az előző napon folytattam nyilvános vitát az amerikai John Fonte professzorral. Azt próbáltam neki elmondani, hogy az amerikai forradalom alapvető doktrínája, miszerint mindenki szabadnak és egyenlőnek születik, és alapvetően mindannyian ugyanolyanok vagyunk, egy tévedés. Mindannyian különbözőek vagyunk, eltér a történelmünk, és mindenekfelett eltér az elképzelésünk arról, hogy mi az emberség.

Ezek a különbségek pedig megtestesülnek a társadalom természetében, vagy éppen egy gondolkodásmódban, legyen az brit, vagy más…

– …német, francia és a többi. Ezért is tartom abszurdnak azt, amit Európai Uniónak tekintünk. Először is, az EU gyűlöli a nemzet eszméjét. Ezt teljesen tudatosan megtalálja az 1950-es Schumann-nyilatkozatban, amit az alapításkor adtak ki. Egyrészt azt, hogy tudatosan antidemokratikus, másrészt, hogy nemzetállam-ellenes. A harmadik pedig, hogy kezdettől fogva britellenes, ami magában hordozta azt a katasztrofális véget, amit a Brexit jelentett. Ez az unió elutasítja, hogy elismerje a gyökeres eltéréseket.

Az emberek az országokra figyelnek, és minden egyes ország saját maga sorsáról kell, hogy döntsön. A politikusok felelőssége nem a világ felé áll fenn, hanem saját polgárai felé, akik megválasztották. Nincsenek univerzális szabályok, Orbánnal is az a baj, hogy egy csapat nemzetközi személyiség között a szélre szorul, mert azok úgy döntöttek, hogy csak egyféle módon lehet a dolgokat intézni.

Brexit is a divorce; intrinsically a custody battle with the EU over Northern Ireland. Full custody will be retained by one party. For, as decades of UK/EU negotiating re Israel-Palestine shows, a two-state solution (i.e. shared custody) is beyond the Westphalian system. #ironic

— David Starkey (@davidstarkeyCBE) January 27, 2019