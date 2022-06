Álmában vágta le felesége kezét a féltékeny férj

A 26 éves Sher Mohammed Sheikh vasárnap kora reggel két barátja segítségével hajtotta végre szörnyű tettét, miközben a 23 éves felesége, Renu Khatun még aludt.

A fiatal férfi egy párnát nyomott felesége arcára, hogy elnyomja a sikolyait, és egy mozdulattal levágta a jobb kezét. A feleség, miután felriadt, sokkot kapott, a férj viszont kisvártatva felkapta és kórházba vitte, majd a tettestársaival együtt elmenekült.

Her husband cut her right hand , so that she can’t join her govt.job.A nurse, by profession,Renu Khatun is trying her best to overcome this shock of life. She wants to join her new job. Wish her all the best 👍. Requesting Bengali #Intellectuals 2 pls help her stand on her feet. pic.twitter.com/jG9K4OY9N7

— Kaustuv Seal🇮🇳 (@techieguynearby) June 7, 2022