Elégedetlenek az amerikai szavazók – az üzemanyagárak dönthetik el a novemberi félidős választásokat

Az amerikai autós szövetség adatai szerint a benzin ára csütörtökön újabb rekordot döntött, és a normál benzin esetében elérte a 4,97 dollárt gallononként, a prémium átlaga pedig már 5,624 dolláron áll (literenkénti ára a jelenlegi forint/dollár árfolyam mellett mintegy 550 forint). A dízel üzemanyag szintén újabb rekordot döntött csütörtökön, és elérte az 5,74 dollárt (literenként mintegy 562 forint). Összességében a benzin átlagára 1,9 dollárral magasabb, mint egy éve – írja a Breitbart amerikai lap.

A lap összegzése szerint ezzel már húsz államban került 5 dollár fölé átlagos üzemanyagár gallononként, a szerdai 16 államhoz csatlakozott immár Rhode Island, Vermont, New York és Utah is.

A Gas Buddy töltőállomásokat is figyelő oldal adatai szerint azonban a benzin országos átlagára valamivel magasabb, mint az autós szövetség közölt adat, már eléri az 5 dolláros gallononkénti átlagárat. A Gas Buddy adatai szerint a benzin ára az elmúlt hónapban 66 centtel emelkedett, sőt, ahogyan a képen látható, június elején egy Los Angeles-i kútnál majdnem 8 dolláros árral is lehetett már találkozni (literenként mintegy 769 forint).

A Gas Buddy szerint az újabb emelkedés oka, hogy az amerikai benzinkészletek március eleje óta több mint 25 millió hordóval, azaz több mint egymilliárd gallonnal csökkentek a koronavírus-járvány miatt világszerte csökkenő finomítókapacitás, valamint a szokásos, nyári megugró kereslet miatt.

ráadásul az Egyesült Államok finomítói kapacitása az elmúlt három évben napi mintegy egymillió hordóval csökkent.

A Brent nyersolaj a globális referenciaára a cikk írásakor 123,67, a West Texas Intermediate nyersolaj határidős jegyzése 121,87 dolláron állt.

Janet Yellen pénzügyminiszter a szenátus pénzügyi bizottsága előtt felszólalásában kijelentette , hogy a kormányzat mindent megtett az energiaárak csökkentése érdekében, elsősorban a világjárványnak az ellátási láncokra gyakorolt ​​hatását, valamint az ellátási oldali zavarok olaj- és élelmiszerpiaci hatásait okolva.

Yellen elismerte, hogy Biden nem tervezi a gázárak csökkentését. Joe Biden hivatalba lépése óta a gázárak több, mint megkétszereződtek.

Treasury Secretary Janet Yellen concedes Biden has no plan to lower gas prices: “the administration has done everything that they can.”

Gas prices have more than DOUBLED since Biden took office. pic.twitter.com/5lFHIcqwQ1

