„A gázkamrába való vagy” – súlyos rasszista sértés a német–angolon

A Németország–Anglia Nemzetek Ligája-mérkőzés végén rasszista incidens történt a lelátón a „Sportbuzzer” beszámolója szerint – írja a Focus német lap. Egy szurkoló állítólag többször is odakiabált Jude Bellinghamnek, aki egyébként a Dortmund angol futballistája, hogy „kelj fel, te n****r!”. A vállalhatatlan tett 1–1-es állásnál történt.

A Tagesspiegel beszámolója szerint a történet itt nem ért véget, a rasszista bekiabáló mellett ült ugyanis a 20 éves, stuttgarti Tim brit barátnőjével. Tim rászólt a férfira, aki közölte, nem rá, hanem Bellinghamre gondolt, majd meggondolta magát, és a stuttgartinak azt mondta, menjen vissza a hazájába. Tim erre elmondta a német lapnak, hogy ő itt született. A rasszista ezek után megütötte Timet, és állítólag közölte vele, hogy „a gázkamrába való vagy, el kellene gázosítani”. A telt ház ellenére senki sem lépett közbe, a Focus úgy fogalmazott erre, nem volt elég civil kurázsi.

A Német Labdarúgó Szövetség (DFB) megerősítette a történteket: „a müncheni Allianz Arénában rendezett mérkőzésen a mérkőzés egyik nézőjét rasszista módon inzultálták és fizikailag megtámadták”, egyéb részletet azonban nem közölt. A müncheni rendőrség a feltételezett elkövető ellen testi sértés és esetleges uszítás miatt nyomoz.

Bellinghamre rájárt a rúd a meccsen, a második félidőben elhányta magát a mérkőzésen.

what a performance by bellingham… topped off with spewing all over the pitch😂 #bellingham #england #germany pic.twitter.com/KyWyv5qoTk

— CW (@Cench999) June 7, 2022