Bűvös határt léptek át a brit üzemanyagárak, készpénzre váltják az üzemanyagár-emelkedést a finomítók

Csütörtökön a benzin és a gázolaj ára is közel egy pennyvel nőtt, így a benzin literenkénti ára 183,16 (mintegy 865 forint), a gázolajé pedig 188,82 fontra (mintegy 892 forint) emelkedett Nagy-Britanniában. Az adatok szerint az olajfinomítók közel ötször annyi pénzt keresnek a benzin finomításából, mint egy évvel ezelőtt – írja a BBC brit közszolgálati műsorszolgáltató. Az Egyesült Királyság kormánya „windfall taxnek” nevezett extraprofitadót vetett ki az északi-tengeri olajkitermelőkre.

Ben King, a BBC üzleti riportere készített összeállítást arról, hogy milyen tényezők befolyásolják az üzemanyagárakat, illetve mi tartja ennyire magasan azokat.

Európa benzin- és gázolajellátását nagy részben orosz finomítók biztosították

Először is nagyon fontos tény az, hogy bár az üzemanyagárak minden idők legmagasabb szintjén állnak, a kőolaj ára még jóval a korábbi rekordszintje alatt áll. Ennek több oka van, az egyik lényeges elem, hogy kapacitáshiány állt elő az olajfinomítóknál – miközben azok tulajdonosainak profitja jelentősen nőtt.

A Refinitiv amerikai–brit globális pénzügyi szolgáltató adatai azt mutatják, hogy az olajfinomítási üzletág hogyan vált ilyen nyereségessé az elmúlt évben. 2021. június 8-án a finomítók hordónként 9,26 dollárt kerestek a benzin finomításából és 6,84 dollárt hordónként a gázolaj finomításából. Szerdán a benzinen 43,11 dollárt kerestek, ami 366 százalékos, a gázolajon pedig 51,13 dollárt, ami 648 százalékos növekedést jelent – írta a BBC.

Ukrajna megszállása előtt ugyanis Európa benzin- és gázolajellátását nagy részben orosz finomítók biztosították, amit tartályhajókon importáltak. Az Egyesült Királyság gázolajellátásának 18 százalékát Oroszországból importálta 2020-ban. Idén az érkező mennyiségek jelentősen csökkentek, mivel a vevők még a szankciók teljes életbe lépése előtt igyekeznek kiszállni az orosz exportból.

De ez csak az egyik ok, ugyanis az üzemanyagkészletek már az invázió előtt is alacsonyan álltak, valamint a finomítói kapacitásnál is globális hiány mutatkozott, mivel az ágazat az elmúlt években nem volt túl nyereséges, ezáltal kevés befektetést vonzott. Nyilvánvaló az összefüggés az erőltetett zöldátállás és a visszaeső befektetések között – ha a politika látványosan le akarja rövidíteni a fosszilis energiahordozók elhagyásának idejét, a befektetők nem fognak rohanni soha meg nem térülő befektetéseket eszközölni.

Bűvös határt léptek át a brit üzemanyagárak

A RAC brit autóklub közölte, hogy egy tipikus családi autó, melynek hatvanliteres tankja van, tankolási költsége most először haladta meg a 100 fontot (mintegy 46 ezer forint).

Az emelkedés egy része a nyersolaj magas árának tudható be, amely jelenleg hordónként 120 dollár fölött van, amit az a félelem hajtott fel, hogy megszűnik az oroszországi szállításokhoz való hozzáférés – ez utóbbi viszont több milliárd font extraprofitot eredményezett az olajcégeknek.

Az Egyesült Királyság kormánya így 5 milliárd fontos „windfall taxnek” nevezett extraprofitadót vetett ki az északi-tengeri olajkitermelőkre.

„A finomítók jelenleg pénzt nyomtatnak”

Emellett az olajfinomítók profitja is jelentősen emelkedett. A már említett finomítói kapacitáshiány miatt ugyanis jelentősen megnőtt a „finomítási árrés”, azaz a nyersolajért fizetett ár és a finomított termékek eladásából származó bevétel közötti különbség.

Az amerikai olajipari óriás, az Exxon Mobil szintén számos finomító tulajdonosa, így például a hampshire-i Fawley-é, amely az Egyesült Királyság legnagyobb kőolajfeldolgozó üzeme. A Financial Times a múlt hónapban idézte a vállalat vezérigazgatóját, Darren Woodsot, aki szerint a „nagyon-nagyon magas árréskörnyezet nem tesz jót a világ gazdaságainak”. Egy nagy finomítótulajdonoshoz közelálló forrás viszont azzal érvelt, hogy a finomítók nem maguk határozzák meg az árréseket. A nyersolaj, a benzin és a gázolaj árát a piac határozza meg, azaz, hogy milyen készletek állnak rendelkezésre, és mennyit fizetnek érte a vevők.

A BBC megkeresésére az Exxon Mobil nem válaszolt, a BP pedig nem kívánt nyilatkozni.