Súlyos élelmiszerválsághoz vezethet, ha az ukránok és az oroszok között nem születik megállapodás a kikötőkben rekedt több millió tonna búzáról

Az ukrán kikötőkben várakoznak a gabonával megrakott teherhajók Búzát aratnak Egyiptomban, de az országban termelt gabona nem fedezi a 103 milliós ország szükségleteit. Egyiptom jelentős mennyiségben importál élelmiszert külföldről. A búzaszükségleteinek 80 százalékát eddig Oroszországból és Ukrajnából szerezte be, és étolajszükségleteinek 70 százalékát is ebből a két országból fedezte. A háború miatt azonban Egyiptomnak új források után kell néznie, és egyes vélemények szerint az orosz–ukrán háború miatt a lakosságnak csökkentenie kell a kenyérfogyasztást is. „Ez az egyetlen módja annak, hogy ezt a válságot túléljük. Világszinten jelentősen csökkent a búza mennyisége. India már megtiltotta a búza exportját. Egyiptomban csökkenteni kell a kenyér fogyasztását. Az országban évente fejenként 180 kilogramm kenyeret esznek meg az emberek, a világban ez átlagosan 80 kiló” – fogalmazott Gamal Seyam, a Kairói Egyetem tanára. Az ENSZ különböző szervezetei megkongatták a vészharangot, mondván a Közel-Kelet és Afrika országait súlyosan érintheti, ha nem érkezik elegendő gabona. Afrika nagy részét már most jelentős szárazság sújtja, így emberek 10 millióit fenyegeti rövid időn belül éhínség. Az odesszai kikötőben eközben gabonával teli hajók várakoznak, és tele vannak terményekkel a silók is. Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete szerint Ukrajnában 25 millió tonna gabona rekedt különböző tárolókban. A teherhajók azonban nem tudnak kihajózni, mert – ukrán források szerint – az oroszok blokkolják kijutásukat a Fekete-tengerre. „Az orosz flotta – és nem a brit vagy bármely más flotta – tartja blokád alatt Ukrajna fekete-tengeri kikötőit, miközben a világ egy szörnyű élelmiszerválság szélére sodródott” – fogalmazott az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij. Moszkva ugyanakkor azt állítja, hogy garantálja az ukrán kikötőket elhagyó hajók biztonságos elhaladását. Erről nyilatkozott Ankarában az orosz külügyminiszter, miután Törökország – amely Oroszországgal ás Ukrajnával is határos – felajánlotta közvetítő szerepét a válság rendezésében. Szergej Lavrov úgy fogalmazott, Oroszország kész együttműködni. „Ahhoz, hogy ez a probléma megoldódjon, Ukrajnának el kell indítania a hajóit a kikötőkből. Ezt azonban csak úgy tudja megtenni, ha előbb aknamentesíti a kikötőket, vagy ha biztonságos utat tud kialakítani” – fogalmazott az orosz külügyminiszter. Ukrajna azonban addig nem szedi fel a tengeri aknákat, amíg nem kap olyan partvédelmi rakétarendszereket, illetve nemzetközi garanciát, hogy az orosz flotta nem használja ki az aknamentesített fekete-tengeri kikötőket, és nem indít újabb támadást az ország ellen, immár biztonságos vizekről.