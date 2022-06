Lezuhant az amerikai tengerészgyalogság egy speciális repülőgépe

A baleset helyi idő szerint szerdán történt a kaliforniai Glamis térségében a mexikói határ mellett. Egyelőre nincsenek értesülések arról, milyen jellegű bevetésen volt a gép.

A helikopter és a légcsavaros repülőgép tulajdonságait ötvöző gép a Glamistól 225 kilométerre nyugatra található Camp Pendleton tengerészgyalogsági bázison állomásozott. Osprey típusú konvertiplánok a múltban többször is szenvedtek balesetet, a Los Angeles Times mostani balesetet megelőző összesítése szerint 46 ember halálát okozva.

Five people were on board a MV-22B Osprey when it crashed in a remote area near the town of Glamis in Imperial County, @ABC7 reports. There is no official word on possible casualties. Military personnel remain at the crash site investigating the cause of crash. pic.twitter.com/Y54EVvuEpj

— Malik Earnest (@MalikEarnest) June 9, 2022