Legalizálták a marihuánát egy, a turisták által is kedvelt ázsiai országban

Az állam egymillió vetőmagot is szétoszt az embereknek, de akik marihuánát szívni látogatnának az országba, azoknak csalódniuk kell, mert a hatóságok figyelmeztettek, hogy az élvezeti célú marihuánafogyasztást továbbra is 3 hónap elzárással és 25 ezer baht (mintegy 267 ezer forint) büntetéssel fenyegeti a törvény. Nem legálisak azok a marihuánakivonatok sem, melyekben a tetra-hidro-kannabinol (THC), a kábítószer fő hatóanyaga koncentrációja meghaladja a 0,2 százalékot. Ez nagyjából az ipari célra termesztett kender THC-tartalmának felel meg.

