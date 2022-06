Koalíciós konfliktus Németországban az atomenergia miatt

Csőd fenyegeti a Németország keleti tartományaiban működő kis- és középvállalkozásokat jövőre, mivel a legnagyobb regionális energiabeszállító konszern ötszáz százalékos áramáremelést jelentett be. A német szövetségi pénzügyminiszter szerint minden lehetőséget meg kell vizsgálni a jelenlegi helyzetben.

Christian Lindner, a kormánykoalíció FDP-s pénzügyminisztere úgy fogalmazott, „a világon mindenhol az atomenergia reneszánszáról beszélnek, Németországnak nem szabad elzárkóznia ettől”. A szabad demokrata politikus álláspontja az, hogy nyitva kell hagyni az ajtót az atomenergiához való esetleges visszatéréshez, szemben a jelenlegi teljes elutasítással – számol be a Die Welt német lap.

Németország nem zárkózhat el az atomenergiáról szóló vita elől

Lindner a Bildnek azt mondta, gazdasági szempontból nem egyértelmű, hogy a szektor új beruházásai valóban megtérülnek. Hangsúlyozta azt is, hogy „az emberek elvárják, hogy minden lehetőséget fontolóra vegyünk az éghajlatvédelem, a Vlagyimir Putyin orosz elnöktől való függés, valamint a rendkívül magas infláció miatt. Azt tanácsolom, előítélet nélkül kerüljenek az érvek az asztalra”.

Robert Habeck német gazdasági miniszter, a Zöldek politikusa azonnal elutasította az esetleges vitát, jelezve, hogy „az atomenergiáról már nem sok mindent lehet mondani”. Hangsúlyozta, hogy a törvényhozási időszak elején „ideológia nélkül” vizsgálták meg a témát, és a minisztériumok döntése egyértelmű volt, Németország nem fogja folytatni ezt az utat.

A nyugat-európai zöldpolitika óriási hiba

Nemrég a Green Policy Center felkérésére írt tanulmányt Aszódi Attila, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem TTK Nukleáris Technikai Intézet egyetemi tanára a magyar energiapolitika jövőjéről. Ebben szó esik arról, mekkora hiba volt az a nyugat-európai zöldpolitika, ami módszeresen és rendszeresen üldözte az atomenergiát, és aminek következtében a nukleáris ipari kompetenciák és erőmű létesítési kapacitások jelentősen lecsökkentek Európában. A jelenlegi helyzetben ugyanis minden korábbinál nagyobb szükség lenne most az európai atomerőmű építési képességek felfejlesztésére.

„A meglévő reaktorok kiégett üzemanyaga formájában hatalmas energiahordozó készletek vannak az Európai Unió területén, amit negyedik generációs reaktorokban ki lehet használni a jövőben, más energiahordozók importja helyett. Ehhez ilyen negyedik generációs reaktorokat kell fejleszteni és építeni. Azt is fel kell ismerni, hogy a megújulók önmagukban nem fogják megoldani a komplex problémáinkat, főleg nem az időjárásfüggő megújulók. A zöldhidrogén és a hidrogéntárolás egy fontos új kiegészítő technológia, de nincsen vele érdemi villamos ipari tapasztalatunk, így ma nem hihetjük, hogy a hidrogén az egyetlen és tökéletes végső megoldás az energiatárolási kérdések rendezésére” – hangsúlyozta az egyetemi tanár.

„Észre kell venni, hogy Oroszország Ukrajna ellen indított háborúja teljesen új peremfeltételeket teremtett az európai energia- és biztonságpolitikának. Újratervezés szükséges!” – fogalmaz Aszódi Attila.

A tanulmány teljes terjedelmében a linkre kattintva olvasható.

Nemrég Roland Tichy, a Handelsblatt című lap volt főszerkesztője, a népszerű Tichy’s Einblick véleményportál alapítója a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában úgy fogalmazott, „az energiahiány elkerülésére újra használatba vesznek régi szénerőműveket, ami energiapolitikai szempontból elkerülhetetlen és észszerű. A klímavédelem most kissé háttérbe szorult, az viszont kérdés, hogy miért tartanak ki amellett, hogy az év végével bezárják a még működő három atomerőművet. Ezek közül az egyik Bajorország áramszükségletének 25 százalékát fedezi, a pótláshoz szükséges gázmennyiség nem áll rendelkezésre, és szén sincs.

Bajorország mindig egy energiaforrásokban szegény tartomány volt, most pedig az erőszakos atomenergia-ellenes politika visszavetheti a tartományt oda, ahol az ötvenes években volt.

Egy radikális politikát látunk tehát, ami a háborút is eszközként használja fel a klímapolitikai célok elérése érdekében”.

Felsorakoztak a németországi atomerőművek üzemeltetői a Zöldek mögött

Nem csak Habeck reagált ingerülten Lindner felvetésére, az utolsó három működő németországi atomerőmű üzemeltetői is így tettek. Az RWE AG szóvivője a Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ) lapnak elmondta, hogy a német atomenergia 2022. december 31-i, meghatározott véghatáridőn túli további üzemeltetése „magas technikai és engedélyezési jellegű akadályokkal járna”.

Hozzátette azt is, hogy „egyértelmű jogi szabályozás van érvényben” az atomerőművek leállítására. A szövetségi kormány és a szövetségi államok energiaügyi miniszterei márciusban azt is kijelentették, hogy

az atomerőművek üzemidejének meghosszabbítása akkor sem jöhet szóba, ha „az ellátás biztonságának növelése és az oroszországi gázszállításoktól való függőség csökkentése a cél”.

Az EnBW-csoport is hasonló véleményen van, a NOZ-nak azt nyilatkozták, „a csoport fenntartás nélkül kiáll Németország döntése mellett, hogy fokozatosan kivezeti az atomenergiát a villamosenergia-termelésből”. Az Isar 2 atomerőművet üzemeltető Preussen Elektra közműszolgáltató szóvivője a NOZ kérdésére azt hangsúlyozta, „az elmúlt hetekben és hónapokban világossá tettük, hogy az Isar 2 további üzemeltetése bizonyos feltételek mellett lehetséges lenne, ehhez azonban átfutási időre van szükség”.

Németországban jelenleg csak az Isar 2, az Emsland és a Neckarwestheim 2 atomerőművek vannak még a villamosenergia-hálózatra kapcsolva, a tervek szerint azonban ezeket is leállítják az év végéig. Az üzemidő meghosszabbítását az Ukrajna orosz megszállása utáni új helyzet miatt a német gazdasági minisztérium és a környezetvédelmi minisztérium már korábban elutasította, hangsúlyozva, hogy az atomenergia helyett a megújuló villamosenergia-források felé történő energiafordulatot kell előmozdítani. Az atomerőművek további üzemeltetése ellen Olaf Scholz (SPD) kancellár is felszólalt.

Felfoghatatlan mértékben drágul az áram ára Németország keleti részén

Csőd fenyegeti azonban a keleti tartományokban működő kis- és középvállalkozásokat jövőre, mivel a legnagyobb regionális energiabeszállító konszern ötszáz százalékos áramáremelést jelentett be 2023 január elsejétől – számolt be a Magyar Nemzet. A drasztikus drágulásért a szolgáltató cég jórészt az energiaátmenetet, az atomernergia kivezetését teszi felelőssé, miközben a németek többsége egy felmérés szerint már ellenzi a megmaradt nukleáris erőművek leállítását. A Mediaworks–Hírcentrum elemzése arra is felhívja a figyelmet, hogy a németországi fejlemények igazolják a magyar energiapolitikát, amely garantálja a megfizethető és biztonságos ellátást, valamint lehetővé teszi a klímacélok teljesítését.

A legnagyobb kelet-németországi energiaszolgáltató cég, az Envia Mitteldeutsche Energie AG közleményében több okra vezette vissza az áramársokkot. A konszern szerint a globális gazdaság kiheverte a koronavírus- járvány okozta hanyatlást, és most ismét több energiára van szüksége, a politikai feszültségek és válságok pedig felfelé hajtják az árat. Ugyanakkor közvetve az úgynevezett energiaátmenetet, vagyis az erőltetett „zöldítést” is felelősnek nevezték.

Az időjárás miatt Németországban tavaly kevesebb áramot termeltek megújuló energiából. Ezt más energiaforrásból, így földgáz- és szénalapú villamosenergia-termeléssel kellett kompenzálni. A földgáz drágulása és a szénből történő áramtermeléshez szükséges szén-dioxid-tanúsítványok magas költsége drágítja a termelést.