Illegális bevándorlás – Lengyelország feloldja a belépési tilalmat a fehérorosz határ menti térségbe

Lengyelországban július 1-jétől feloldják a migránsválság miatt tavaly ősszel bevezetett belépési tilalmat a fehérorosz határtérségbe – jelentette be Mariusz Kaminski lengyel belügyminiszter csütörtökön a közösségi médiában.

A 183 határövezeti községet érintő, a belügyminiszter által korábban elrendelt belépési tilalom megszűnésével egy időben a térségbeli vajdaságok vezetői megtiltják a belépést a határ 200 méter széles sávjába – közölte Kaminski a Twitter-bejegyzésében.

A belépési tilalom megszüntetésének időpontja egybeesik a lengyel-fehérorosz határon épülő, 186 kilométer hosszú acélkerítés június végére tervezett befejezésével.

A mozgásérzékelőkkel és kamerákkal felszerelt, 5,5 méter magas akadályból a múlt heti hatósági közlés szerint eddig mintegy 130 kilométernyi épült fel.

A falat a Fehéroroszországon át a közel-keleti és afrikai országokból érkező, tavaly októberben csúcspontjára ért migrációs nyomás miatt kezdték el építeni januárban. A válság miatt Lengyelország tavaly szeptemberben vezetett be a határtérségre vonatkozó rendkívüli állapotot is, amelyet tavaly decembertől a most megszűnő belépési tilalommal helyettesítettek.

A térségben élő lakosok és egyéb kivételezett emberek mellett a tilalom decembertől nem vonatkozik a határőrség engedélyével rendelkező újságírókra sem.

Az egész 2021-es évben a lengyel-fehérorosz határszakaszon 39 714 határsértési kísérlet történt, míg egy évvel korábban 88 esetet regisztráltak. A határőrség csütörtöki közleménye szerint idén egyelőre 5535, többnyire a fehérorosz hatóságok támogatásával történt határsértési kísérletet tartanak számon.

A címlapfotón az Európai Unióba igyekvő migránsok a lengyel határnál, a fehéroroszországi Grodno környékén 2021. november 12-én. (Fotó:MTI/AP/BelTA/Leanyid Scseglov)