Halálos tűzvész pusztított egy dél-koreai irodaházban

A lángok egy hétemeletes irodaépület második szintjén csaptak fel egy ügyvédi irodában. A helyszínre kivonuló tűzoltóknak gyorsan sikerült eloltaniuk a tüzet.

The explosion and fire swept through a law firm in central Daegu, injuring scores of office workers. https://t.co/5taNqACaP4

— Qudach United Kingdom (@QudachUK) June 9, 2022