Eltűnt egy helikopter hét emberrel a fedélzetén Olaszországban

Az Agusta Koala típusú helikopter olasz pilótával, valamint két libanoni és négy török utasával a délelőtti órákban indult Lucca repülőteréről Treviso irányába.

This morning an Agusta Koala helicopter disappeared between the Tuscan / Emilian Apennines carrying 6 non-Italian passengers, the Italian pilot, investigations are underway to locate the aircraft. pic.twitter.com/CpmmiKta1t

— jimmy. islas (@jimmy405) June 9, 2022