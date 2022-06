„Egy bátor kancellárnak meg kell birkóznia egy ilyen kutyával” – hat hónap után interjút adott Angela Merkel

Fél év szünet után Angela Merkel először szerepelt a nagy nyilvánosság előtt, az interjút Alexander Osang regényíró, riporter készítette, aki szintén Németország keleti feléből származik.

Ulrich Reitz készített elemzést a volt kancellárral készült interjúról, három fontos dolgot kiemelve. Angela Merkel volt kancellár egy pódiumbeszélgetésen vett részt, amely az első nagyobb szabású nyilvános szereplése volt politikai pályafutása tavaly decemberi befejezése óta.

„Merkel visszatalált a nagy mondatokhoz”

Az elemzés a Focus német lap hasábjain jelent meg, és Reitz azzal kezdi, hogy véleménye szerint „Merkel visszatalált a nagy mondatokhoz”. Hozzáteszi, vitathatatlan, hogy 16 év az államfői hivatalban képes elkoptatni egy politikust, különös tekintettel az ukrajnai helyzetre. Ukrajnával kapcsolatban ugyanis Angela Merkel úgy fogalmazott, nincs miért bocsánatot kérnie, hogy megakadályozta Ukrajna mielőbbi NATO-tagságát.

Reitz fogalmazása szerint ez most ugyanis egy jól felépített, nagy narratíva, felidézi például a berlini ukrán nagykövet, Andrij Melnyik Spiegelnek adott interjúját, amelyben felmerült, hogy Merkel 2008-as „nem” válasza Ukrajna NATO-tagságára tette-e lehetővé Putyin mostani invázióját. Merkel épp fordítva látja, ha a NATO akkor hajlandó lett volna befogadni egy demokratikus szempontból konszolidáltnak nem nevezhető, ahogy fogalmazott, „oligarchák szorításában lévő Ukrajnát”, Vlagyimir Putyin orosz elnök valószínűleg már akkor masszív nyomás alá helyezte volna, esetleg megszállta volna. Reitz hozzáteszi, hogy „Merkel nem ezt mondja szó szerint, de szavait másképp nem lehet érteni”.

„Egyetlen oroszt sem szabad elítélni azért, mert orosz”

„Merkel tényekkel, magabiztosan védi döntéseit” – írja Reitz. Különösen bátran fogalmaz a jelenlegi körülmények között, „Oroszország egy lenyűgöző ország. A tragédiát pedig az teszi még nagyobbá, hogy szeretem ezt az országot”. A volt kancellár hangsúlyozta, hogy nagyszerűnek tartja az orosz kultúrát, iskolai olvasmánya közül kiemelte Bulgakovot, de kiemelte azt is, hogy hálásnak kell lenni Gorbacsovnak a német egység létrehozásában nyújtott tevékenységéért. Úgy fogalmazott, „egyetlen oroszt sem szabad elítélni azért, mert orosz. Az emberek megítélésénél az egyedi esetek számítanak, nem pedig a rendszer, amelyet Putyin épített”.

„Egy bátor kancellárnak meg kell birkóznia egy ilyen kutyával”

Reitz másodsorban azt emeli ki, hogy Merkel humorérzéke is visszatért, valamint az a képessége, hogy képes a politikával kombinálni az anekdotákat. Osangot például megfricskázta, emlékeztetve őt egy korábbi interjúra, amikor Merkel az Amerikában töltött időszakáról kérdezte. A riporter úgy belejött, hogy nem maradt ideje kérdéseket feltenni. Reitz megjegyzi, elegáns fordulat volt, hiszen az újságírók képesek nagyon komoly önimádatra – mindebből Merkel úgy csinált viccet, hogy nem sértett meg senkit.

Természetesen szóba került a Putyinhoz kötődő, elhíresült kutyás jelenet. Merkel elmesélte első látogatását Putyinnál, hivatali idejének kezdetén. Putyin, a képzett titkosszolgálati ügynök, a kutyákkal való problémás kapcsolatát hozta szóba – a volt kancellár ugyanis tart a kutyáktól, mivel fiatalon megharapták. Merkel hozzátette, kapott Putyintól egy „hatalmas plüsskutyát”. Ez az elhíresült labradoros találkozás előtt történt, de Merkelt most sem hagyta cserben humorérzéke, azt mondta, „egy bátor kancellárnak meg kell birkóznia egy ilyen kutyával”.

Reitz arról is ír, hogy Merkel azt mondja: „még keresem az utamat”, az azonban már most biztos, hogy nem áll szándékában bezárkózni szülőföldjére, az Uckermark tartománybeli Hohenwaldébe. Végezetül szóba került az Egyesült Államok is, az Északi Áramlat 2 gázvezeték. Ezzel kapcsolatban Merkel annyit mondott, „Iránnal megtehetik, de velünk nem”. Reitz úgy fogalmaz, „ez egy olyan mondat, amely soha nem hagyta volna el a kancellár száját hivatalában”.