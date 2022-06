Amerikai klarissza apáca alapította a világ legnagyobb katolikus televíziós hálózatát

Angelica nővér ohiói klarissza apáca volt, aki 1980-ban Alabama államban megalapította az Eternal Word Television Network-öt (Örök Ige Televíziós Hálózat, EWTN), amely mára a világ legnagyobb katolikus televíziós hálózatává és médiaszervezetévé vált, 150 országban közel 400 millió nézője van 11 partnercsatornán és számos nyelven sugároz – írta a Slate amerikai hírportál. A televíziós csatorna alapítója születésének közelgő centenáriumára emlékeznek az Egyesült Államokban.

A The Washington Post című baloldali-liberális amerikai napilapot is tulajdonló Graham Holdings Company szervezethez tartozó Slate felidézi, hogy Angelica nővér 1923-ban született az Ohio állambeli Canton városában, Rita Rizzo néven, és ott is nőtt fel nagy szegénységben az 1929-1933 közötti gazdasági világválság idején.

Fiatalkorában súlyos gyomorfájdalom miatt két évig folyamatosan ágyhoz kötötten élt, majd miután a novena (kilenced) keretében 9 napon keresztül imádkozott gyógyulásáért, és valóban meggyógyult, betartva fogadalmát 21 évesen bevonult apácának a klarissza rendbe.

Az ettől kezdve Angelika nővér néven ismert apáca egy idő után rendkívül sikeres adománygyűjtőnek bizonyult, és egy üzleti vállalkozással annyi pénz tudott gyűjteni, amellyel új klarissza rendházat alapított a déli Alabama államban, Birmingham egyik külvárosában, Irondale-ben.

Addigi sikereire alapozva az 1970-es években laikusoknak és világi híveknek szóló könyveket írt, beszédeit magnókazettán rögzítette, és sokat szerepelt rádiókban is. 1978-ban vallási televíziós műsorokat kezdett vezetni, amelyet a Christian Broadcasting Network (CBN) nevű keresztény televíziós csatorna sugárzott.

Ebből „nőtt ki” 1982-ben az EWTN, amely az 1980-as évek közepére már a leggyorsabban növekvő kábeltelevízióvá vált az Egyesült Államokban, s mára 24 órás televíziós műsorszolgáltatása, 500 partnerállomásból álló rádióhálózata, nyomtatott és online hírszolgáltatása, valamint saját könyvkiadója is van. 2011-ben megvásárolta a National Catholic Register című online katolikus hírportált, és hozzá tartozik többek között a legnagyobb amerikai katolikus hírügynökség, a Catholic News Agency is.

Nagyon sok katolikus számára a csatorna az amerikai katolikus egyház hangjává vált, amely 40 éves történetének túlnyomó részében nagyrészt apolitikus maradt.