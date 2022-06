Összekeverték a tolvajjal, hetekre rács mögé került az ártatlan férfi

Súlyos tévedés miatt került rács mögé egy arizonai férfi Amerikában. Annak ellenére, hogy nem követett el semmit, őrizetbe vették és több mint két hétre börtönbe zárták. Mindezt anélkül, hogy a letartóztatás okát elárulták volna neki.

A flagstaffi Michael Lowe tortúrája 2020. május 12-én kezdődött. Aznap egy ismeretlen férfi lopást követett el a Dallas–Fort Worth nemzetközi repülőtér egyik üzletében, majd felszállt a nevadai Renoba tartó repülőgépre – írta az ameriaki Fort Worth Star-Telegram napilap.

A lopást a biztonsági kamerák rögzítették, az American Airlines légitársaság pedig feljelentést tett a repülőtéri rendőrségen, amely kérte, hogy a légitársaság a kérdéses járat összes utasának adatait tegye elérhetővé a számára. A légitársaság viszont csak Michael Lowe adatait küldte át a rendőröknek, ragaszkodva hozzá, hogy ő a tolvaj, annak ellenére, hogy hosszú, ősz haja volt, a felvételeken látható elkövető pedig rövidre nyírt frizurát viselt. A rendőrség végül letartóztatási parancsot adott ki Lowe ellen.

Az alábbi képeken a valódi elkövető látható a repülőtéren a lopás napján.

Michael Lowe, a park guide from Arizona, was boarding a flight at DFW to Reno. The burglary suspect was on the same flight. To identify him, DFW Airport Police got a search warrant for American Airlines to produce the manifest with all the passenger information from the flight. pic.twitter.com/iREqulvDYa — J.D. Miles (@jdmiles11) June 6, 2022

A férfi tizennégy hónappal később, 2021 nyarán Új-Mexikóba utazott a barátaival, hogy megünnepelje a július 4-ei függetlenség napját. Az ünnepségen történt egy kisebb rendbontás, ami miatt valaki kihívta a rendőrséget. Lowe-ot a többi vendéggel együtt igazoltatták, ami miatt kiderült, hogy érvényes elfogatóparancs van életben ellene. A meglepődött férfit letartóztatták és a Quay megyei börtönbe vitték, ahol veszélyes bűnözőkkel zárták össze.

Lowe hiába próbálta bizonygatni ártatlanságát, nem hittek neki, de közben azt sem tudatták vele, hogy ki és mikor állította ki az elfogatóparancsot ellene. A következő tizenhét napban valóságos poklot élt át. Rettegett a fizikai és a szexuális bántalmazástól, az ürülék- és vizeletszagú betonpadlón aludt, egyszer pedig végignézte, ahogy egy rabot az eszméletlenségig vert két másik társa. Egy alkalommal egy nagyon beteg férfit tettek mellé a cellába, de hiába kérlelte napokon át az őröket, nem vitték orvoshoz.

Nyolc rács mögött töltött nap után Lowe-ot bíróságra vitték, de még ekkor sem tudhatta meg a bezárás okát. A bíró választás elé állította: vagy lemond a kiadatásáról, és akkor az új-mexikói hatóságok átadják őt a texasiaknak, vagy megvárja, amíg az utóbbiak maguktól gyűjtik be. Lowe-nak fogalma sem volt róla, hogy melyik mit takar, ezért a bíró tanácsára az első lehetőség mellett döntött.

Miután visszaszállították a börtönbe, Lowe teljesen kétségbeesett. Fogalma sem volt róla, mikor érhet véget a rémálom, amelyet akarata ellenére kellett átélnie. A tizenhetedik napon aztán hirtelen közölték vele, hogy kiengedik, de azt még mindig nem tudatták vele, hogy miért volt bent.

Egy kiadós alvás és többnapos pihenés után a férfi aztán kutatni kezdett, hogy kiderítse, miért keveredett ekkora bajba. Sikerült beszélnie egy nyomozóval a Dallas–Fort Worth repülőtér rendőrségétől, aki közölte vele, hogy lopással vádolják és az American Airlines szolgáltatott bizonyítékot ellene.

Although Michael Lowe was later cleared of the crime, the lawsuit said his incarceration “has shaken his identity to the core and cast a pall over his view of the world.” https://t.co/FpXSMXpg3M — TribLIVE.com (@TribLIVE) June 8, 2022

Lowe azonnal ügyvédet keresett, aki megkérte a reptéri rendőrséget, hogy vessék össze a Lowe-ról készült fotókat a biztonsági kamerák felvételeivel. Miután ez megtörtént, Lowe ártatlansága bebizonyosodott.

A férfi, aki túravezetőként dolgozik, a börtönben töltött napok miatt maradandó lelki sérüléseket szenvedett, paranoiás lett, pánikrohamai vannak, emellett jelentős anyagi veszteség is érte. Mivel az ellene felhozott vádat hivatalosan csak 2021 szeptemberében ejtették, addig dolgozni sem tudott, emellett sok megbízható munkatársát is elvesztette.

Michael Lowe gondatlanság miatt beperelte az American Airlinest, amiért az tévesen őt azonosította a bolti lopás elkövetőjeként. A légitársaság szóvivője az üggyel kapcsolatban nem kívánt beszélni.

