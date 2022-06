Nyomtalanul eltűnt a speciális olimpiai küldöttség hat tagja

Rejtélyes módon eltűnt hat tagja a haiti speciális olimpiai küldöttségnek Floridában. A sportolók felvitték a csomagjaikat szállodai szobájukba, majd egyszerűen köddé váltak.

A haiti labdarúgókat utoljára délután fél három körül látták, amikor a Kissimmee-ben található ESPN Wide World of Sports Complexben megkezdődtek a Speciális Olimpiai játékok – számolt be róla New York Post.

Az Osceola megyei seriff hivatala azonosította az eltűnteket: Oriol Jean, 18 éves; Anderson Petit-Frère, 18 éves; Peter Mianovich Berlus, 19 éves; Nicholson Fontilus, 20 éves; Steevenson Jacquet, 24 éves és Antione Joseph Mithon, 34 éves.

Florida: Haiti’s Special Olympics team mysteriously vanishes, leaves behind all luggage https://t.co/eQP17sTTaq — Chris 🇺🇸 (@Chris_1791) June 8, 2022

Mind a hat sportoló leadta a szállodai szobakulcsait, valamint a csomagjaikat is a szobájukban hagyták eltűnésük előtt.

A rendőrség nagy erőkkel nyomoz az ügyben. A Speciális Olimpia vasárnap kezdődött Orlandóban és június 12-ig tart. Több mint 5500 sportoló és edző képviselteti magát az Egyesült Államokból és a karibi országokból.