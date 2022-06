A lap bizalmas részleteket tudott meg egy tíz nappal ezelőtt tartott vészhelyzeti tervezési gyakorlatról, amelyet az összes jelentős állami ügynökség és a kormány részvételével tartottak meg. Az ír környezetvédelmi, éghajlatvédelmi és kommunikációs minisztérium (DECC) május 26-án a nemzeti vészhelyzeti koordinációs központban bizalmas megbeszélést tartott, melyet olajveszélyhelyzeti gyakorlatnak neveztek el – ismertette az Irish Independent.

A magas szintű tervezési gyakorlat résztvevői olyan forgatókönyveket kaptak, amelyek az üzemanyag-ellátási hiány különböző eseteit dolgozták fel. A forgatókönyv szerint szeptemberben 20 százalékos, decemberben pedig 35 százalékos gázolajellátási hiány lép fel. A harmadik és legszélsőségesebb,

A lap szerint egy országos üzemanyagválság esetén a megvitatott vészhelyzeti intézkedések között szerepelnek a következők:

Ha Írországban üzemanyag-fejadagot kell bevezetni, a fogyasztókat négy kategóriába sorolnák. Az első csoportba a létfontosságú dolgozók, például a mezőgazdasági termelők és az élelmiszer-termelők tartoznak. A negyedik csoportba azokat az ​​autósokat sorolták, akik nem létfontosságú utakat tesznek meg.

Csak a kijelölt kritikus töltőállomásokon – amelyekből körülbelül száz van az országban – lesz üzemanyag.

A Vlagyimir Putyin orosz elnök ukrajnai inváziója miatt az Oroszország és a Nyugat közötti ellenséges viszony világszerte komoly fennakadásokat okoz a fosszilis tüzelőanyagok ellátásában, miközben

– vázolja fel a fenti intézkedési tervezetet elemző cikkében a Breitbart.

„Bár továbbra is nagyon valószínűtlen, hogy az üzemanyag-ellátás csökkenését tapasztaljuk, bölcs dolog, hogy mi és a kormány vészhelyzeti tervezésbe kezdjünk” – idézi a lap Kevin McPartlant, a Fuels for Ireland vezérigazgatóját, aki azt is hangsúlyozta, hogy Írország készletszintjei jelenleg nagyon jók.

és a középületek, kormányhivatalok és iskolák fűtésének korlátozását lefeljebb 25 Celsius-fokos hőmérsékletre. Erre alig néhány héttel azután került sor, hogy a Brüsszel elkötelezett híveként ismert kormányfő, Mario Draghi közölte a nyilvánossággal, hogy a nyár folyamán Ukrajnában választaniuk kell a légkondicionáló vagy béke között – bár az ország tisztviselői az egyoldalú intézkedésükből ítélve úgy tűnik, hogy ezt a kérdést valójában soha nem akarták a nyilvánosság elé tárni.

A Breitbart információiból tehát arra lehet következtetni, hogy az írországihoz hasonló kormányzati stresszteszteket más európai államokban is bevezethetik.

Magas rangú kormányzati források mindemellett az Irish Independentnek azt mondták, hogy

