Húsz órán át kínozta tinilányát, mielőtt végzett vele

Háromhetes tárgyalás után bűnösnek találták a 35 éves Joshua Lee Burgesst, aki kegyetlen módon meggyilkolta 15 éves lányát, Zaria Burgesst – írja a People.

Az ügyészség közleménye szerint a férfi elvágta lánya nyakát, miután 22 órán át kínozta pszichésen és szexuálisan. A lányt egy hétvégi látogatás során gyilkolta meg apja, a saját házában, majd feladta magát a rendőrségen.

N.C. Man Sentenced to Death for ‘Atrocious’ Murder of Teen Daughter Who Was Tortured for 22 Hours https://t.co/sbnpFJ0EPK

— People (@people) June 6, 2022