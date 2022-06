Hatalmas összeget fizethet a turista, aki lelökte a rollerét a Spanyol lépcsőn

A pénteken a kora hajnali órákban történt esetről egy arra járó videót készített, a rendőrség később elkapta a 28 éves nőt, és 29 éves férfi partnerével együtt megbírságolta őket. A férfi elektromos rollerét tolva sétált le az UNESCO világörökség részét képező, 18. századi márvány lépcsőfokokon – írta a The Guardian online kiadása szerdán.

A párnak megtiltották, hogy visszatérjen a Spanyol lépcsőhöz, melyet 2015-ben 1,5 millió euróért állítottak helyre.

Az incidens előtt két héttel egy szaúd-arábiai férfi Maseratijával hajtott el a világhírű lépcsősoron, ahol 2018 óta még leülni is tilos.

A tourist apparently driving a Maserati SUV was cited by Italian police, ANSA said, after Rome’s iconic Spanish Steps were damaged.

The tourist reportedly said he was confused by his GPS and made a wrong turn. pic.twitter.com/0tD07KZXxM

— 48 Hours (@48hours) May 19, 2022