Gyalogosok közé hajtott egy autó Berlinben, rengeteg a sérült

A Berliner Zeitung című lap információi szerint egy ezüstszínű Renault Clio az ott sétáló emberek közé hajtott a Rankestrasse és a Tauentzienstrasse kereszteződésénél.

„Egyelőre nem tudjuk, hogy szándékos cselekményről vagy közúti balesetről van-e szó” – mondta a Thilo Cablitz rendőrségi szóvivő a Berliner Zeitungnak.

Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára az MTI-t arról tájékoztatta, hogy a nagykövetség munkatársai már kapcsolatban vannak a rendőrséggel, egyelőre nincs információjuk arról, hogy lenne magyar érintettje a gázolásnak.

A berlini rendőrség közlése szerint a baleset 10:30 óra körül történt a helyiek és a turisták egyik közkedvelt találkozóhelye, a Kufrürstendamm közelében.

A gépkocsivezető állítólag ezután visszatért az útra, és csak 200 méterrel arrébb állt meg, miután áthajtott egy drogéria kirakatának üvegén.

Watch: Video show the scene after a car drove into a crowd on a #Berlin street, leaving one person dead and 30 others injured.https://t.co/sPz4lbrdXH pic.twitter.com/kKRaKuN9Pm

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) June 8, 2022