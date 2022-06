Egy csomag mogyoró miatt tört ki pánik a repülő fedélzetén

Egy 14 éves lány allergiája miatt elájult a British Airways egyik járatán, miután egy másik utas többszöri figyelmeztetésre sem tette el a mogyorót, ami súlyos allergiás reakciót váltott ki a tinédzser szervezetében – írja a Daily Mail.

Girl, 14, with nut allergy nearly died on flight after passenger ‘refused to stop eating peanuts’ https://t.co/pitzS5YwBi

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) June 6, 2022