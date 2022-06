Brad Pitt kiöregedett pilótát alakít a legújabb Forma–1-es filmben, aminek Hamilton a producere

Az Apple Studios megerősítette, hogy a Forma-1-es világbajnoki sorozathoz kötődő filmet készít, amelynek rendezője Joseph Kosinski, főszereplője pedig az Oscar-díjas Brad Pitt lesz. A tervek szerint 140 millió dolláros (mintegy 51 milliárd forint) költségvetésű film producere a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, valamint Jerry Bruckheimer lesz – tájékoztat a Deadline.

Az európai mozikban május végén bemutatott Top Gun: Maverick című film több alkotója is részt vesz az új F1-es film elkészítésében, köztük a rendező és Ehren Kruger forgatókönyvíró.

🏎 Apple has purchased the rights to a Formula 1 film with expected budget of $140million.

The film is set to star Brad Pitt and be directed by Top Gun’s Joseph Kosinski. Producers on the project: Jerry Bruckheimer and Sir Lewis Hamilton. pic.twitter.com/WphhgdHsNj

— Vincenzo Landino (@vincenzolandino) June 7, 2022