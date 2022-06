Visszavonulásra kényszerítették az ukrán csapatokat Donyeck megye északi részén, állítja az orosz védelmi minisztérium. Luhanszk megyében pedig továbbra is az utolsó ukrán kézen lévő városokért folyik a harc. Közben az ukrán haditengerészet állítja, hogy távolabb űzték a partoktól az orosz flottát a Fekete-tengeren, a térség azonban továbbra is blokád alatt van – hangzott el az M1 Híradójában.

Heves harcok folynak Kelet-Ukrajnában, több helyen is visszavonultak az ukránok

Folyamatosan szólnak a légvédelmi szirénák Szlovjanszkban – számolt be a francia közszolgálati televízió. Tudósításuk szerint a Donyeck megyei város utcái mostanra elnéptelenedtek, az emberek csak az élelmiszersegélyekért gyűlnek össze.

A helyiek félelme nem alaptalan, a moszkvai védelmi minisztérium jelentése szerint egy alig harminc kilométerre északra fekvő településről már nagyrészt kiszorították az ukrán csapatokat.

„Az orosz fegyveres erők már szinte teljesen felszabadították Szvjatohirszk városát a Donyecki Népköztársaság területén. Az ukrán csapatok visszavonulásának megakadályozása érdekében ukrán nacionalista alakulatok hétfőn felrobbantottak egy hidat, ami több egységet elzárt a főerőtől és az utánpótlástól. Ezek a katonák hátra hagyták felszerelésüket és szétszóródtak a partvonalon” – nyilatkozta Igor Konasenkov vezérőrnagy, a védelmi minisztérium szóvivője.

Visszavonultak az ukrán csapatok a Luhanszk megyei Rubizsne településnél is, amely alig néhány kilométerre fekszik azoktól a városoktól, ahol a leghevesebbek a harcok.

„Rubizsnéban lehetetlen volt megvédeni magunkat. Vissza kellett vonulnunk. Az orosz tüzérség mindent elpusztított. Mindent a földdel tettek egyenlővé, nem volt hova bújni” – mondta egy ukrán katona.

Ukrán jelentések szerint az oroszok ugyanezt a taktikát vetik be a Donyec folyó túloldalán fekvő Liszicsanszkban, ahol már alig maradt ép ház. A régió kormányzója állítja, hogy a szomszédos Szeverodonyeckben is rendszeresek a bombázások, annak ellenére, hogy itt már az utcákon is folyamatosak a harcok.

Ha ez a két város elesik, azzal az oroszok szinte a teljes luhanszki régiót az irányításuk alá vonják. Az ukrán erők ezért mindent megtesznek a települések védelmében.

Az AP hírügynökség beszámolója szerint azokat a T–80-as tankokat is bevetik, amelyeket az oroszoktól zsákmányoltak. A harckocsikat az erdős területeken rejtik el az orosz légierő elől és gyors rajtaütésekkel támadják az ellenséges tüzérséget.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn arról beszélt, hogy bár a két luhanszki város már szinte teljesen megsemmisült, az ukrán csapatok nem adják fel a harcot. „Nehéz a helyzet az ország keleti részén. Szeverodonyeckben stabilan tartjuk magunkat. Az ellenség létszáma nagyobb és erősebbek, de minden lehetőségünk megvan, hogy felvegyük velük a harcot. Ami Harkivot illeti, ott jobb a helyzet, lépésről lépésre foglaljuk vissza falvainkat és közösségeinket” – fogalmazott az ukrán államfő.

Időközben az ukrán haditengerészet azt közölte, hogy az orosz fekete-tengeri flotta hajói több mint száz kilométerre visszahúzódtak az ukrán partoktól, miután rakétákkal és drónokkal támadták őket. Jelentésük szerint a Fekete-tenger északnyugati részei feletti ellenőrzés visszaszerzéséhez az oroszok part menti rakétarendszereket telepítettek a Krím félszigeten és a Herszon régióban. A régió fontos kereskedelmi központ, az itteni kikötőkből havonta átlagosan 4,5 millió tonna mezőgazdasági terméket exportáltak a háború előtt. Ukrajnából indult útnak például a világ búzakészleteinek több mint tíz százaléka, valamint a naprafogóolaj-szállítmányok fele.

