Halálos lövéssel tett pontot egy vita végére a tízéves kislány

A 41 éves orlandói Lashun Rodgers sütögetést tartott a háza kertjében. A parti jó hangulatban telt, kicsivel éjfél előtt azonban egy váratlan vendég jelent meg a háza előtt a kislányával együtt – írta a New York Post.

Orlando police said Lashun Denise Rodgers, 41, and Lakrisha S. Isaac, 31, got into a physical fight. At some point, Isaac handed a bag that, https://t.co/3VjzPbDF6j pic.twitter.com/7nD6z5sMQG

ORLANDO, Fla. – A 10-year-old girl fatally shot a woman who was arguing with her mother late Monday in Orlando.

A 31 éves szomszédnő, Lakrisha Isaac volt az, aki feldúlt állapotban, állítólag ittasan kereste a tulajdonost. Rodgers kiment az utcára, Isaac pedig amint meglátta, nekirontott és többször meg is ütötte.

A meglepődött nő azonnal visszaütött, a két szomszéd között pedig kisvártatva heves vita alakult ki. Isaac a perpatvar közben átadott egy táskát a gyerekének, amelynek mélyén egy töltött kézifegyver lapult.

A 10 éves kislány azonnal elővette a táskából a pisztolyt, majd Rodgersre célzott vele és kétszer egymás után meghúzta a ravaszt. A nő összeesett és azonnal eszméletét vesztette.

A vendégek hallották a lövést, az utcára rohantak, ahol észrevették Rodgers mozdulatlan testét, ezért azonnal értesítették a mentőket. Az áldozatot kórházba szállították, de az életét már nem tudták megmenteni.

10-year-old Florida girl shot and killed a woman who had gotten in a fight with her mother. The girl’s mother, Lakrisha Isaac, 31, was arrested on charges of manslaughter by culpable negligence, child neglect, contributing to the delinquency of a minor and aggravated assault pic.twitter.com/PvESZmL5dy

