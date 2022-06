Ennyit a varázslatról! Videóra vették, ahogy a Disney dolgozója tönkreteszi a lánykérést

Megvolt minden a tökéletes lánykéréshez a párizsi Disneylandben: varázslatos helyszín, háttérben az ikonikus kastéllyal. A férfi a színpadon féltérdre ereszkedett, elővette a gyűrűt, amitől a barátnője természetesen rögtön meghatódott. Ekkor jött a túlbuzgó Disney dolgozó, akit nem érdekelt a romantikus gesztus, egyszerűen kitépte a vőlegény kezéből a gyűrűt és letessékelte a párt a színpadról.

Az erről készült videó villámgyorsan elterjed az interneten. Akkora volt a felháborodás, hogy a Disneyland nyilvánosan bocsánatot kért a pár nagy pillanatának elrontásáért. A cégnél azt ígérték, hogy jóváteszik a tönkretett eljegyzést, de arról nem érkezett hír, hogy ezt pontosan hogy gondolják.

A vőlegény azt mondta, hogy egyébként kért engedélyt a lánykérésre.

