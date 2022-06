Biden segítséget ígért – Hatalmas migránskaraván indult az Egyesült Államok felé

Az egyértelműen szervezett, és jól körülhatárolt politikai követeléseket megfogalmazó menet célja, hogy nyomást gyakoroljon Washingtonra, s kieszközölje egy olyan jogszabály visszavonását, amely egyelőre nehezíti a migránstömegek kontrollálatlan beáramlását az USA déli, szárazföldi határain keresztül.

aki részt vesz az akkor még csak szerveződő, azóta útra kelt menetben. Szerinte Joe Biden amerikai elnök azt ígérte, hogy „Vissza fogja vonni a 42. cikkelyt és segíteni fog nekünk, hogy valódi menedékjogot kapjunk”.

A Közép- és Dél-Amerika felől az Egyesült Államokba kontrollálatlan tömegekben beözönlő migránsáradattal szemben Donald Trump elnöksége idején számos olyan intézkedés született, mely próbálta keretek közé szorítani ezt a folyamatot.

Mivel ez a beáramlás számos közegészségügyi problémát is fölvetett,

A Biden-kormányzat a múlt hónapban megpróbálta visszavonni ezt a módosítást, csakhogy egy szövetségi bíró döntése ezt megakadályozta. Néhány határ menti városban viszont azonnal megugrott az illegális átkelések száma.

Az új karaván megszervezése és időzítése bizonyára nem a véletlen műve. Az elmúlt időszakban a migránsok tömegesen próbáltak az Egyesült Államok területére lépni Dél-Kaliforniában, Új-Mexikóban, Arizonában és Texasban. Csak áprilisban a határőrök 234 088 kísérletről számoltak be, ami új csúcsot jelentett.

Valamivel kevesebb mint 97 ezer főt utasítottak ki a 42. cikkely alapján, míg több mint 110 ezren legálisan beléphettek az Egyesült Államok területére.

„[Már] két hónapja várunk a vízumra, és még mindig semmi, úgyhogy jobb, ha elindulunk ezen a meneten” – nyilatkozta az AP hírügynökségnek a New York Post hasábjain is idézett venezuelai Ruben Medina, aki 12 családtagjával csatlakozott a hatalmas csoporthoz. „Augusztus 10-re adtak nekünk időpontot [a menekültügyi bizottságban], ám nincs pénzünk várni. A bevándorlási hivatal emberei elől bujkálunk, ha elkapnak minket, bezárnak” – így a nicaraguai Joselyn Ponce.

A most megindult újabb, délről északra tartó, szervezett migránskaravánt több, hasonló menet megszervezése előzte meg. A legutolsó ilyen menet szintén Tapachulából indult el 2021 novemberében.

A mexikói kormány nem adott hivatalos becslést a karaván méretéről, és nem is nyilatkozott róla nyilvánosan.

A városokon át gyalogló menetről – a 2015 óta ismert sémák alapján – ezúttal is olyan fotók készültek, melyek szinte kizárólag gyermekes családokat ábrázolnak.

Néhányan nagyméretű táblákat, valamint élelmiszert és vizet cipelnek.

