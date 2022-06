Putyin kemény üzenetet küldött a Nyugati fegyverszállítások miatt

Új területekre terjedhet ki a háború, ha a Nyugat nagy hatótávolságú rakétákat ad Ukrajnának – erre figyelmeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnök. Az Egyesült Államok és Nagy-Britannia is ígéretet tett ugyanis arra, hogy a közeljövőben modern rakétarendszereket küldenek a frontra. Oroszország hetek óta bombázza Ukrajnát, legutóbb tegnap a fővárosban, Kijevben csapódtak be rakéták. A britek azzal magyarázzák tervüket, hogy az újabb fegyverszállítmánnyal csak egyenlő feltételeket akarnak teremteni a háborúban – számolt be az M1 Híradója.

Moszkva: Kiterjedhet a háború, ha a nyugat nagy hatótávolságú rakétákat ad Ukrajnának Új területekre is kiterjedhet a háború, ha a nyugati államok nagy hatótávolságú rakétákat küldenek Ukrajnába – jelentette ki Vlagyimir Putyin az orosz állami médiának adott interjújában. „Ha ez megtörténik, levonjuk a kellő következtetéseket, és saját pusztító eszközeinket vetjük be olyan célpontok ellen, amiket ezelőtt nem támadtunk” – ígérte az orosz elnök. Vlagyimir Putyin a washingtoni államfő kijelentéseire reagált. Joe Biden csütörtökön jelentette be: az Egyesült Államok legfejlettebb és legpusztítóbb rakétarendszerével fegyverzi fel Ukrajnát, azzal a feltétellel, hogy Kijev garantálja: nem vesznek célba vele orosz területeket. A Kreml fenyegetése ellenére a brit kormány is megerősítette: rövid időn belül nagy hatótávolságú rakétarendszereket küld Ukrajnának. A londoni védelmi minisztérium szerint az ukrán hadsereg csak így lesz képes felvenni a harcot az orosz haderővel, amely hetek óta folyamatosan és válogatás nélkül bombázza nagy hatótávolságú rakétákkal az ukrán városokat. Ilyenek csapódtak be vasárnap Kijevben is: hetek óta most először támadta az orosz hadsereg az ukrán fővárost. A moszkvai védelmi tárca közlése szerint európai adományokból származó tankokat semmisítettek meg. „Preciziós nagy hatótávolságú fegyverekkel csapást mértünk egy olyan létesítményre Kijev külkerületében, ahol a kelet-európai országoktól kapott T-72-es harckocsikat tárolták” – jelentette be Igor Konasenkov. A rakéták azonban a legnagyobb pusztítást a kelet-ukrajnai fronton viszik véghez, ahol teljes régiók és városok állnak hetek óta tartó, folyamatos szőnyegbombázás alatt. A donyecki Szlavjanszk városát még csak 20 kilométerre közelítették meg az oroszok, de máris szinte a földdel vált egyenlővé. A luhanszki Szeverodonyeckben is folytatódnak a harcok: a betondzsungelben azonban mit sem érnek a rakéták, itt utcáról utcára haladva néznek farkasszemet egymással a két hadsereg fegyveresei. A frontvonalra látogatott Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki az ukrán haderő két parancsnokságán is látogatást tett. Utalást tett arra, hogy már most átadott néhányat a hadseregnek az új fegyverek közül. „Hoztunk valamit a hadseregnek, de erről nem mondhatok többet. Viszont kaptunk is tőlük valami nagyon fontos dolgot: önbizalmat” – mondta az elnök. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter ezalatt Szerbiába lett volna hivatalos, látogatását azonban le kellett mondania, miután Bulgária és Montenegró is megtagadta a légterébe való belépést az orosz diplomata előtt. Címlapfotó: Vlagyimir Putyin orosz elnök (b) és Szergej Sojgu védelmi miniszter a győzelem napi díszszemlén a moszkvai Vörös téren 2022. május 9-én. Oroszországban május 9-én ünneplik a náci Németország felett a II. világháborúban aratott győzelem 77. évfordulóját (Fotó: MTI/EPA/Makszim Sipenkov).