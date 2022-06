Nincs hely a kórházakban, tovább emelkedhet a robbanás áldozatainak száma

Legkevesebb negyvenkilencen meghaltak és több mint háromszázan súlyosan megsebesültek, amikor kigyulladt és felrobbant egy vegyi anyagokat is tároló raktár Bangladesben. Rengetegen kerültek kórházba, ezért az áldozatok száma tovább nőhet. Indiában is robbanás történt: tízen vesztették életüket, amikor felrobbant egy gyártelep. Az ázsiai országokban gyakran történnek ipari balesetek a szabályozások hiánya és a korszerűtlen munkakörülmények miatt – számolt be az M1 Híradója.

Gyárak robbantak fel Dél-Ázsiában Helyi idő szerint szombat este kilenc óra körül tűz ütött ki a bangladesi Szitakunda kikötőjében. Több száz rendőr, tűzoltó és önkéntes érkezett a helyszínre, de órák elteltével sem sikerült megfékezni a lángokat. Mobiltelefonos felvétel rögzítette a detonáció pillanatát. A tűzoltók épp egy konténerben tomboló tüzet próbáltak kioltani, amikor egyik pillanatról a másikra robbanás rázta meg a telephelyet, és minden elsötétült. A tűz miatt bekövetkezett robbanásnak legkevesebb 49 áldozata van, mintegy 300-an pedig súlyos sérüléseket szenvedtek. A mentési munkálatok vasárnap óta zajlanak. Az áldozatok között legalább kilenc tűzoltó van, akik a robbanás pillanatában a tűz közelében voltak. Sok az eltűnt, köztük több újságírót is keresnek, akik tudósítani mentek a helyszínre. A kórházakban nincs elég hely a sérültek ellátására, így rengeteg a sérült a várókban és az utcákon. „Tíz perccel a baleset előtt beszéltem az öcsémmel utoljára. Azóta keressük, semmit nem tudunk róla” – mondta egy férfi. A robbanást még 30–40 kilóméterekre is lehetett hallani, a helyiek pedig tűzesőről és szúrós szagú levegőről beszéltek. Az esetet sokan a 2020-as bejrúti robbanáshoz hasonlítják, ami az elmúlt évek legtöbb áldozatot követelő vegyi katasztrófája volt. A bangladesi hadsereg a további pusztítás megelőzése érdekében homokzsákokkal építi körbe a kikötőt, hogy vegyi anyagok ne kerüljenek az Indiai-óceánba. Kapcsolódó tartalom Tűz ütött ki egy bangladesi raktárban, többen meghaltak A sérültek számát háromszázra becsülik. Banglades az elmúlt évtizedben a második legnagyobb ruhaexportőrré lépett elő a világon. A hatóságok szerint a felrobbant konténerek többségében több millió dollár értékű ruhaárut tároltak. A drónfelvételeken jól látható a katasztrófa mértéke. Hasonlóan tragikus eset történt a hétvégén India Hapur térségében, ahol egy vegyipari létesítmény kazánja robbant fel. Itt legkevesebb tízen vesztették életüket, és a súlyos sérültek száma húsz fölött van. „Egyetlen unokám volt, aki most meghalt. Ő volt a családunk eltartója. Most mi lesz velünk?” – mondta egy idős férfi. A két dél-ázsiai országban 2005 óta több, mint ezer ipari katasztrófa történt, amiket jellemzően a biztonsági előírások be nem tartása, gyakran vegyi anyagok nem megfelelő tárolása idéz elő. Címlapfotó: EPA/STR