Elhunyt a világhírű együttes magyar tagja

A hírt a világhírű együttes a Twitter-oldalán közölte: elhunyt a magyar származású zenész, a Bon Jovi alapító tagja, Alec John Such.

Hetvenévesen meghalt Alec John Such, születési nevén Szűcs Elek János, a Bon Jovi alapító basszusgitárosa, aki 1994-ig játszott a zenekarral.

A hírt az együttes a Twitter-oldalán közölte, ott azt írták, hogy igazából Such hozta össze a zenekart, rajta keresztül ismerkedtek meg a tagok annak idején. „Alec mindig vad volt, és tele volt élettel” – emlékeztek rá.

Alec, you will be missed pic.twitter.com/ilfTeYyQhR — Bon Jovi (@BonJovi) June 5, 2022

Such hivatalosan 2001-ben vonult vissza a zenei életből – New Yorkban vezetett egy motorosboltot –, de 2018-ban újra színpadra állt a Bon Jovival, amikor az együttest beiktatták a Rock & Roll Hall of Fame-be – olvasható az Origo cikkében.