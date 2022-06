Ukrán sajtóértesülés: A harcokban meghalt egy orosz tábornok

A híradások szerint a tábornok Mikolajivka faluban esett el. Idézve az orosz forrásokat, az ukrán portál azt állította, hogy Kutuzov már a negyedik orosz tábornok, aki meghalt a háborúban. A Szabadság Rádió szerint korábban ukrán híradások is beszámoltak a tábornok haláláról.

A Meduza című, Rigában szerkesztett orosz ellenzéki hírportál azt írta, hogy Kutuzov haláláról az orosz állami média egyik tudósítója, Alekszandr Szladkov adott hírt.

❗️Russian General Roman Kutuzov was denazified in #Ukraine

The Ministry of Defense of the #Russian Federation has not yet made an official statement, but pro-Russian telegram channels are already expressing their condolences in full. pic.twitter.com/IE6q0XXcez

— NEXTA (@nexta_tv) June 5, 2022