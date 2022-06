Újabb halálos lövöldözés Amerikában, ezúttal egy nő ölt meg több embert

A hatóság tájékoztatása szerint a lövöldözés egy zsúfolt környéken történt, ahol több száz ember volt. Úgy tudni, hogy két férfi és egy nő vesztette életét, az amerikai Fox hírtelevízió szerint közülük legalább ketten huszonévesek voltak.

Az elkövetőre a rendőrök rálőttek, további részleteket nem közöltek, így a sebesültek állapota sem ismert. A hatóság Twitteren felszólította az embereket, kerüljék el a környéket.

Az amerikai Fox hírtelevzió értesülései szerint egyelőre nem tartóztattak le senkit, a gyanúsított egy nő. A hírtelevízió azt közölte, hogy a gyanúsított egy nő, míg a The Washington Post című lap szerint többen lövöldöztek, és egyikőjük férfi volt.

BREAKING 🇺🇲 : 14 people were shot and 3 of them are dead after a active shooter fired into a crowd of people.

♦️Footage is from NBC, everyone has scattered

♦️Police blocked South Street between 3rd and 5th.#USA #Philadelphia pic.twitter.com/ysDcOG8Cn8

