Tűz ütött ki egy bangladesi raktárban, többen meghaltak

A lángok hajnalban csaptak fel, az oltás jelenleg is folyik. Main Uddin dandártábornok, a bangladesi tűzoltóság és polgári védelem vezetője szemtanúkra hivatkozva azt mondta, a tűz keletkezése után több robbanást is hallottak a raktárak irányából.

A halottak között legalább öt tűzoltó is van, kórházi források szerint a halálos áldozatok száma várhatóan emelkedni fog, mert sok sérült állapota súlyos.

Hospitals are currently overcrowded and don’t have enough blood.

If any one around #Chittagong city, please go and donate blood if you’re healthy and you can.#ChittagongFire pic.twitter.com/Xni2UoFanf

— Ershad Khan (@ershadkhandu) June 4, 2022