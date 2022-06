Roland Tichy a német zöldlobbiról: Gázt nem rendelhetünk csak úgy a világpiacról, ahogy frissen sült zsemlét!

Az embernek olykor úgy tűnik, mintha a német Zöldek a klímaváltozást felfüggesztették volna, hiszen korábban az emberiség megmentésének kérdéseként említették. Most viszont fontosabbá vált Oroszország ellen fellépni, az Egyesült Államokból duplaannyi áron, kétszeres környezeti terhelés mellett cseppfolyós földgázt szállítani. Németország a területén lévő szénerőműveket hosszabb ideig akarja használni, a kormány pedig a gázhálózat gyors leépítéséről beszél – vezette fel az interjút Náray Balázs, a Vasárnapi újság szerkesztő-riportere.

– Ellentmondásosnak látszik, hiszen az Ukrajnában zajló háború a körülményeket megváltoztatta, átrendeződtek a súlypontok. A kép már csak azért is ellentmondásos, mert a Zöldek, mint kisebbik koalícióspartner, Ukrajna fokozott felfegyverzését követelik és igyekeznek ezt átvinni a szociáldemokrata koalíciós partneren. Ők szavakban követik ezt a célt, a gyakorlatban azonban gátolják az intézkedést. Azt látjuk, hogy Németországban állandó vita zajlik a fegyverkezés körül, az ukrajnai fegyversegélyről, viszont páncélos és egyéb járműveket nem szállítanak. Ez már önmagában egy ellentmondás.

A következő ellentmondás, hogy különösen a Zöldpárt, illetve az általa forszírozott energiafordulat oda vezetett, hogy Németország rendkívül függővé vált az orosz gáztól.

Ahhoz, hogy az energiafordulatot az eltervezett módon meg lehessen valósítani, szükséges 50–60 pótlólagos gázerőmű. Persze a szükséges gáz nem áll rendelkezésre, ahogy egyébként az erőművek sem, ami szintén egy belső ellentmondás. Most pedig a gázt az Egyesült Államokból kellene beszerezni háromszor olyan drágán és háromszor olyan környezetszennyező módon. Ez pedig azt is jelenti, hogy az energiafordulat, ahogy azt Németország eltervezte, óriási tehernövekedéssel jár a német ipar és a német fogyasztók számára.

– A zöldek fordulata ezen a téren valóban lélegzetelállító. A zöldek külügyminisztere, Annalena Baerbock háborús célként azt fogalmazta meg, hogy „Oroszországot gazdaságilag annyira meggyengítsék, amiből évtizedekig nem lesz képes talpra állni”. A másik pedig, hogy Németországnak a jövőben le kell mondania az Oroszországból származó olaj mellett más nyersanyagokról is.

Nehezen tudom elképzelni, hogy a két említett célt Baerbock komolyan gondolja.

We face a choice. The world looks to the United Nations and will remember which side we were on today. It’s our responsibility to defend the values and principles that we all depend upon – to defend peace and justice. Now is the moment to stand up and be counted. #UnitingForPeace pic.twitter.com/NtlXwJXXP2

— Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) March 1, 2022