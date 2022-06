Most Tennessee-ben volt lövöldözés: legalább hárman meghaltak, többeket elütöttek

Tizennégy embert találat ért, hármat pedig elütöttek menekülés közben – mondta el újságíróknak Celeste Murphy chattanoogai rendőrfőnök. Két ember a lőtt sebeibe halt bele, egy pedig azt követően, hogy elütötték. Az áldozatok közül tizenhat nagykorú, egy pedig kiskorú volt. Sok sebesült állapota válságos – tette hozzá Murphy.

No options. None. U try to run, someone got to a car desperate to leave

Chattanooga shooting: Three killed, 14 injured in shooting that left several victims hit by fleeing cars – CNN https://t.co/6LinrXGJPw

