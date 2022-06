Hatalmas koncerttel köszöntötték Londonban a brit uralkodót platinajubileumán

A 96 esztendős II. Erzsébet királynő 1952. február 6-án, édesapja, VI. György király halálának napján lépett az Egyesült Királyság trónjára, de uralkodása jelesebb évfordulóinak ünnepségeit a jobb időjárás reményében júniusban tartják. Így volt ez az 1977-es ezüstjubileumon, a 2002-ben tartott aranyjubileumon és a 2012-ben rendezett gyémántjubileumi ünnepségeken is.

A júniusi időpontot indokolja az is, hogy az uralkodó közismerten nem tartaná illőnek, ha édesapja halálának emléknapján ünnepelné az ország az ő trónra lépésének évfordulóit.

Az angol-brit monarchia évezredes történetében példátlan uralkodási évfordulót a négynaposra bővített mostani hétvégén nagyszabású rendezvénysorozattal ünneplik szerte az Egyesült Királyságban. Messze a leghatalmasabb rendezvény a Buckingham-palota előtt tartott, vasárnap hajnalba nyúló két és fél órás koncert volt.

”Your “strength and stay” is much missed this evening but I am sure he is here in spirit. My Papa would have joined us wholeheartedly in celebrating all you continue to do for your country and your people.” A moving tribute from Prince Charles at #PlatinumPartyatthePalace pic.twitter.com/ODCpYhr21a

