Az ukrán külügyminiszter elutasította Macron érvelését

„Mégpedig azért nem, hogy azon a napon, amikor a harcoknak vége lesz, tudjunk majd egy megoldási utat kiépíteni a diplomácia eszközeivel” – fogalmazott egy péntek esti interjúban Emmanuel Macron, aki szerint az orosz elnök történelmi és alapvető hibát követett el Ukrajna lerohanásával.

Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter a Twitteren közzétett üzenetében elutasította Macron logikáját, mondván, hogy az ilyen felhívások „megalázhatják Franciaországot és minden más országot, aki ilyenre szólít fel”.

Calls to avoid humiliation of Russia can only humiliate France and every other country that would call for it. Because it is Russia that humiliates itself. We all better focus on how to put Russia in its place. This will bring peace and save lives.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 4, 2022