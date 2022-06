Több tízezer zarándok érkezett Csíksomlyóra a Székely Gyorssal és a Csíksomlyó Expresszel

Péntek este még úton volt Csíkszereda felé több zarándokvonat: a Csíksomlyó expressz, vele együtt a Székely Gyors és néhány órával mögöttük már száguld a Misszió Zarándokvonat is. A szombati csíksomlyói búcsúba, a Csíkszerda feletti hegynyeregbe viszik a zarándokokat a pünkösdi szentmisére. Várhatóan százezres, vagy akár több százezres tömeg érkezik a Kárpát-medence minden részéből. A zarándokok öröke szóló élményre készülnek, alighanem így is lesz – számolt be az M1 Híradója.

Érkeznek a zarándokok Csíksomlyóra Gyalogos és lovas zarándokcsoportok találkoztak és köszöntötték egymást a Hargitán. Megérkezett az április 26-án Budapestről, a Ferenciek teréről induló csoport is. Ők több mint 800 kilométert gyalogoltak és hetedik alkalommal vállalták ezt a zarándoklatot. Kapcsolódó tartalom Az idei csíksomlyói búcsú a békére és jóságra hívja fel a figyelmet Az idei hagyományos csíksomlyói búcsú június 4-ére, a nemzeti összetartozás napjára esik. Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Udvardy György veszprémi érsek lesz. A búcsú mottója idén a ferences rend jelmondata: Pax et bonum! – Béke és jóság! Csütörtökön késő este érkezett meg az első zarándokvonat Gyergyószentmiklósra. A Boldogasszony Zarándokvonat 700 utasával csütörtök hajnalban indult Budapestről. A begördülő szerelvényt ezúttal is nagy tömeg várta. A koronavírus-járvány miatt két év szünet után elindulhattak el idén ismét a zarándokvonatok a Csíksomlyói búcsúba. Utasok a Misszió zarándokvonatnál indulás előtt a budapesti Keleti pályaudvaron (Fotó: MTI/Máthé Zoltán) Péntek hajnalban zeneszó, ének, és hatalmas tömeg fogadta a Keleti Pályaudvarra érkezőket. Újabb zarándok vonat indult el, a Csíksomlyó expresszt, és a Székely Gyorsot összekapcsolták, így a két vonat Össznemzeti zarándokvonatként együtt indult Erdélybe, amin több mint ezren utaztak. A vonatot a Tamási Áron-emlékév alkalmából a 125 éve született Kossuth-díjas író portréjával díszített mozdony húzta. Kapcsolódó tartalom Elindult a Misszió zarándokvonat Budapestről a csíksomlyói pünkösdi búcsúba A szerelvény „lelki vezetője” Böjte Csaba ferences szerzetes, a dévai gyermekotthon alapítója. Péntek délután pedig ismét Csíksomlyóra készülő hívők gyülekeztek a Keleti-Pályaudvaron. Útnak indult ugyanis a Misszió zarándokvonat is. Indulás előtt a zarándokokra Böjte Csaba ferencesrendi szerzetes kért áldást, aki a zarándoklat lelki vezetője. A szerzetes azt mondta, örül hogy két év kihagyás után újra közösen kelhet útra a hívekkel. öjte Csaba ferences szerzetes, a dévai gyermekotthon alapítója áldást mond a Misszió zarándokvonat indulása előtt a budapesti Keleti pályaudvaron 2022. június 3-án (Fotó: MTI/Máthé Zoltán) A csíksomlyói búcsú liturgikus programja egy szentmisével már péntek délután elkezdődött. Szombaton pedig két év kihagyás után ismét hagyományos formában rendezik meg a pünkösdi búcsú szentmiséjét a csíksomlyói hegynyeregben. Kapcsolódó tartalom Pünkösdi programok a hosszú hétvégére határon innen és túl A csíksomlyói búcsú a magyar nemzet legjelentősebb vallási eseménye. A székelység 455 éves hagyománnyal rendelkező fogadalmi zarándoklatára több mint százezer embert várnak.