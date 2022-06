Kifütyülték Harry herceget és Meghan Markle-t

Fagyos fogadtatásban részesült Harry herceg és Meghan Markle első angliai nyilvános szereplésén, azóta, hogy szakítottak a királyi házzal. A királynő platinajubileumára szervezett ünnepség első napja hálaadó istentisztelettel kezdődött, amelyen a királynő rossz közérzetre hivatkozva nem vett részt. A New York Post egyik videójában az hallható, ahogy a Szent Pál katedrális előtt összegyűlt tömeg kifütyüli a Kaliforniában élő hercegi párt.

Bár a székesegyház harangjai miatt kevéssé halható, Harry-t és Meghant kisebb pfujolás fogadta, amikor megérkeztek a királynő uralkodásának hetvenedik évfordulójára szervezett háladó istentiszteletre, és amikor távoztak a katedrálisból – írta a New York Post.

A brit sajtó is részletekben menően számolt be Harry és Meghan Markle első nyilvános angliai szerepléséről mióta a sussexi herceg hivatalosan is lemondott királyi titulusáról két éve. Erzsébet királynő uralkodásának hetvenedik évfordulójára a brit kormány négynapos hétvégét hirdetett és pénteket rendkívüli munkaszüneti nappá nyilvánította.

Az ünnepségek első napján a Szent Pál-székesegyházban tartottak misét. Ezen volt az első olyan nyilvános rendezvény, amelyen Harry herceg és Meghan Markle is részt vett a királyi családdal történt szakításuk óta. Mint ismert Harry minden hivatalos kötelezettségéről lemondott és Kaliforniában kezdtek új életet. Második gyermekük már az Egyesült Államokban született.

A brit sajtót már napok óta lázban tartotta a látogatás és elemezték, hogy a két fiútestvér Harry és William, akiket korábban szoros kapcsolat fűzött össze, hogyan fogja üdvözölni egymást. A templomban és azon kívül sem történt meg a várt találkozás, amiből arra köveztettek sokan, hogy továbbra is fagyos a viszony közöttük.

Egy felmérés szerint a brit lakosság 32 százaléka van pozitív véleménnyel Harryről, míg Meghanról csak 23 százalékuk. Jelek szerint megítélésüknek nem tett jót a királyi házzal történt szakítás és ezt csak tovább fokozta a híres Oprah Winfrey interjú tavaly, amelyben súlyos vádakkal illették a királyi családi ház tagjait.

Ezzel szemben tízből nyolc brit felnőtt elismerően szólt a 96 éves uralkodóról.