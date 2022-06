Biden nem tartja kizártnak, hogy Ukrajna területet adjon át Oroszországnak

New York Times: Bidenék háborús külpolitikája Európa biztonságát veszélyezteti

Csábító, ám veszélyes a feltételezés, hogy kellő amerikai és európai segítséggel Oroszországt meghátrálásra kényszeríthető. Ukrajna katonai győzelme nem reális cél, mert bár háborús erőfeszítései meglepő hanyagságot mutatnak, Oroszország továbbra is túl erős – írja szerkesztőségi álláspontjában a The New York Times.