Több mint 80 évesen átvitorlázta a Csendes-óceánt, ezzel rekorder lett

Horie Kenicsi helyi idő szerint szombat hajnalban érkezett meg a japán Sikoku-szigetet a Honsu-főszigettől elválasztó Kii-szorosba. Az idős kalandor március 27-én indult útnak a kaliforniai San Franciscóból Suntory Mermaid III. nevű hatméteres, egytonnás jachtjával.

A vitorláshajó, amely napelemekkel fedezte áramszükségletét, áprilisban haladt el a Hawaii-szigetek mentén.

Horie ellentétes irányban ugyanazt az utat tette meg, mint 60 évvel korábban, amikor az első hajósként kelt át egyedül, kikötők érintése nélkül a Csendes-óceánon.

Az akkor 23 éves extrémsportoló a Hjogo prefektúrában fekvő Nisinomijából indult útnak, és 90 nap alatt, útlevél nélkül tette meg az utat a kaliforniai nagyvárosba.

Japanese ocean adventurer Kenichi Horie, 83, is set to become the world’s oldest yachtsman to sail nonstop across the Pacific Ocean alone. https://t.co/0WmbdJjCfs

A szóló átkelés az óceánon híressé tette Horiét, aki útjáról nagy példányszámban eladott könyvet publikált.

A tengerész egész életében hajszolta a rendkívüli teljesítményeket, az 1970-es évek elején például egyedül, megállás nélkül körbevitorlázta a Földet. 2008-ban 7000 kilométert tett meg Hawaii és a Kii-szoros között egy olyan hajóval, amely a tengeri hullámverésből nyerte az energiát.

“Don’t let your dreams just stay as dreams. Have a goal and work towards achieving this and a beautiful life awaits.” 🙂

Kenichi Horie: 83-year-old Japanese man on verge of becoming oldest person to sail solo across the Pacific https://t.co/k7Ic59YIvs via @CNNTravel

