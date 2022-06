Stade de France: így vált rémálommá a BL-döntő

„Szombaton, miközben a Real–Liverpool mérkőzés zajlott a Stade de France pályáján, a stadionon kívül egy másik mérkőzés zajlott. Ezen a második mérkőzésen a rend erői és Franciaország ellenségei csapnak össze.

– írta a Valeurs Actuelles című konzervatív lapban Eric Zemmour. A Visszahódítás! Éric Zemmour, a Reconquête! elnöke és a küszöbön álló törvényhozási választásokon a dél-franciaországi Var 4. választókerületének képviselőjelöltje leszögezte: Franciaország adott otthont az év világszerte legnézettebb sporteseményének.

Népszerűségét tekintve a Bajnokok Ligája-döntő a világbajnoki döntő után a második helyen áll: mind az öt kontinensen türelmetlenül várják. A televíziónézők száma meghaladja az egymilliárdot, és a házigazda ország tudja, hogy nagyfokú professzionalizmust kell bevetnie annak érdekében, hogy az esemény a sport és az ünnepi közösség nagyszerű pillanata legyen. Különösen igaz ez akkor, amikor két legendás klub, a nagyszerű Real Madrid és a legendás Liverpool futballklub mérkőzéséről van szó – írja a politikus, esszéista, aki több alkalommal járt Magyarországon, és nem rejti véka alá hazánk, valamint a jelenlegi kormányzat iránti szimpátiáját.

A nemzetközi „buli” azonban helyi polgárháborúvá változott – folytatja, kiemelve, hogy „a baloldali szakszervezetek által aznap szándékosan szervezett tömegközlekedési sztrájkok miatt sok liverpooli szurkoló késve érkezett a stadionba”. Zemmour szerint

Csakhogy ekkor „megjelent egy csomó söpredék” Saint-Denis-ből. (A Párizs elővárosát képező, hírhedt negyedet túlnyomórészt a Maghreb-országokból és más afrikai térségekből származó bevándorlók lakják – a szerk.)

A média „fiataloknak” nevezi őket.

– így Zemmour, aki a tömeg jellemzői között aláhúzza „a rend erőivel való éles szembenállást”.

Nemcsak a jobboldali publicista látta így a történteket. A Le Figaro május 30-án így tudósít cikkében, melynek címe a padlóra küldött rendőrökre utal: „Nem sokkal a meccs előtt a stadion bejáratánál lévő tömegbe „gazemberek” hordái szivárognak be. Sokan azért vannak ott, hogy lopjanak, kevesebben próbálnak csupán a meccsre bemenni.

„körülbelül ötven migránst” tartóztattak le szombat este a Stade de France stadionnál a Real Madrid és a Liverpool közötti Bajnokok Ligája-döntő előtti incidensek során – erősítette meg az elhangzottakat Abdoulaye Kanté rendőr, aki az RMC francia hírtelevízió BFM TV-vel együttműködésben szerkesztett reggeli adásának vendége volt a minap.

This super hero did better in 4 hours on the French territory than @GDarmanin in all his career.

Thank you man#stadedefrance https://t.co/30LdCZ3eUW

— Bojarski (@BarbareBojar) May 30, 2022