„Kímélj meg az alkotmányos baromságoktól” – megvan a Demokrata Párt új szlogenje

David Cicilline Matt Gaetznek a képviselőház igazságügyi bizottságának fegyvercsomaggal foglalkozó ülésének kilencedik órájában az ominózus mondat mellett úgy fogalmazott: „tudják, kinek nem volt megfelelő eljárás? Tudják, hogy kinek nem tartották tiszteletben az élethez való alkotmányos jogát? A gyerekekét Parklandben, Sandy Hookban, Uvalde-ban és Buffalóban, és a lista még hosszan folytatható”.

“Spare me the bullshit about constitutional rights,” David Cicilline says to Matt Gaetz during hour nine of House Judiciary Committee meeting on guns package — in debate over red flag laws.

— Manu Raju (@mkraju) June 2, 2022