Kegyetlenül kínozták unokájukat a szívtelen nagyszülők

Joe Macaluso, a cincinnati Delhi Township rendőrség hadnagya a Fox News Digital hírcsatornának adott interjújában elmondta, hogy a 71 és 68 éves Armin és Susan Rodriguez 2018 januárja és 2021 áprilisa között követte el az embertelen tetteket – írta a Fox News.

Lányuk, Amy Rodriguez Dangel mostohafiát – akinek életkorát nem hozták nyilvánosságra – rendszeresen arra kényszerítették, hogy napokig mozdulatlanul álljon egy sötét szobában és vizelni sem mehetett ki, ha a mostohanagymama nem adott rá engedélyt.

Armin and Susan Rodriguez will be making their first court appearance this morning for their alleged role in the child abuse case involving their step grandson. Details of the case are in the link. I’ll be in court at 9 a.m. to see what happens. @FOX19 https://t.co/Wg8NDSKAJ8 pic.twitter.com/TXZKF9PpUg

A fiút közben folyamatosan bántalmazták fizikailag és emellett éheztették is, csupán annyi táplálékot kapott, hogy ne haljon éhen.

„Az ilyen típusú terror különösen tragikus. Ha valaki annyira sebezhető és kiszolgáltatott, mint egy gyermek vagy egy idős ember, az nem csak lelkileg, de fizikailag is legyengít” – mondta Macaluso.

A fiú lábizmai ugyanis a sok állástól sorvadni kezdtek, végül lelkileg is teljesen összetört, poszttraumás stressz zavart diagnosztizáltak nála.

Az aljas nagyszülők ellen azért kezdtek nyomozni a rendőrök, mert korábban a fiú mostohaanyját és édesapját, Anthony Dangelt is hasonló bántalmazással vádolták meg. Miután az idős házaspárt őrizetbe vették, a fiú elmondta, hogy a mostohaanyja arra utasította a szüleit, hogy tartsák szigorú fogságban őt, mivel rosszul viselkedett, amiért bűnhődnie kell.

Amy Rodriguez & Anthony Dangel are married and both work at the Miami Township (Ham Co) Fire Department. Both have been arrested on child endangering charges. Rodriguez is accused of some really serious abuse and Dangel is said to have known about it and done nothing to stop it. pic.twitter.com/Qiw7HMAxXf

