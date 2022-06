Hatmillió brit háztartásban lehetnek áramszünetek, ha elzárják az orosz gázt

Akár hatmillió háztartást érinthet az áramszolgáltatás korlátozása, ha Oroszország elzárja a gázcsapokat, erre figyelmeztetett a brit kormány egy e heti jelentésében, amit a kormánytagok is megvitattak. Válaszlépésként több széntüzelésű erőmű és a Hinkley B atomerőmű üzemidejét is meghosszabbíthatják.

Brit sajtóbeszámolók szerint több forgatókönyvet is vizsgált Boris Johnson kormánya, amely nemrég jelentette be, hogy 25 százalékos extraprofitadót vet ki az olaj- és gáztermelő cégekre és jelentős pénzügyi támogatást ad a megemelkedett rezsiköltségekre.

A legrosszabb forgatókönyv esetén korlátozhatják a gáz ipari felhasználását, beleértve a gáztüzelésű erőműveket is, ami áramhiányt okozhat, továbbá hatmillió háztartást is érinthet egy esetleges korlátázás, főként a reggeli és esti csúcsidőszakokban, amely akár egy hónapig is kitarthat.

Egy energiapiaci szakértő szerint sem zárható ki az energiaszolgáltatás korlátozása, ha Oroszország csökkenti az EU-ba irányuló szállítást. Ha ez megtörténik, akkor az európai vásárlók másfelé fordulnak, például a Közel-Kelet vagy az Egyesült Államok felé és kialakulhat egyfajta licitháború, ami megdrágítja a beszerzést, vélte az elemző.

Az Egyesült Királyság gázszükségletének alig 4 százalékát vásárolja Oroszországtól közvetlenül, a szükségleteik nagy részét Norvégiából cseppfolyósított gáz (LNG) formájában szerzik be.

Az esetleges európai energiaválságra válaszul a brit kormány arra kérte a még működő három széntüzelésű erőmű üzemeltetőjét, hogy ne zárják be a létesítményeket szeptemberben. Személyesen Kwasi Kwarteng brit gazdasági miniszter fordult az üzemeltetőkhöz.

Hasonló célok miatt tolhatják ki az időben a Hinkley B atomerőmű működését. A reaktor üzemeltetője, az EDF másfél éve jelentette be, hogy nem hosszabbítják meg 2022 júniusa után az erőmű üzemidejét.