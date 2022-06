Egy draq queen érzékenyíti a gyerekeket a Disney-nél

A Twitterre felkerült egy rövid videó, amelyben a streaming üzletáguk (Disney+) egy drag queen különkiadást népszerűsített. A felvételen egy Nina West művésznéven futó, női ruhában pózoló középkorú férfi igyekszik az óvodáskorúak figyelmét felhívni egy a transzszexuálisok jogaiért kiálló szervezet támogatására. A GLSEN egy bostoni székhelyű oktatási szervezet, amely az LMBTQ diákok elfogadottságért küzd az iskolákban.

SHOCK: Disney+ promoted a drag queen special for children, encouraging kids as young as kindergarten to join the gender identity and trans activist organization GLSEN. pic.twitter.com/8HKTtGsusv

— Christopher F. Rufo ⚔️ (@realchrisrufo) May 25, 2022