Beszédes fotót tett közzé Soros fia: A Soros-alapítvány nem fogja elhagyni Ukrajnát

A Nemzetközi Reneszánsz Alapítványt (International Renaissance Foundation) 1990 áprilisában hozták létre Kijevben, nem sokkal azelőtt, hogy Ukrajna 1991 augusztusában függetlenné vált a Szovjetuniótól. A 2022-es orosz inváziót megelőzően az IRF-nek Odesszában, Harkivban, Lvivben és Dnyipróban voltak szatellit irodái, és több mint 60 embert foglalkoztatott.

Alexander Soros legújabb Twitter-üzenetében édesapjával és az Open Society ukrajnai igazgatójával közös fotót tett közzé. A képhez azt írta: jó volt látni újra Olekszandr Sushkot, a Soros-hálózat ukrajnai vezetőjét, akivel a járvány és “Putyin háborúja” miatt nem tudtak eddig találkozni. Soha nem fogják elhagyni Ukrajnát és az ott több mint 30 éve végzett munkát.

Was great to see the Director of @OpenSociety in Ukraine, @sasushko for the first time since the pandemic and Putin’s war in Ukraine. We will never abandon Ukraine and the work we have done there for over 30 years. @IRF_Ukraine pic.twitter.com/lA5SGT0XQv

— Alexander Soros, PhD (@AlexanderSoros) June 2, 2022