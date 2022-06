Az internetre töltötte fel szexvideóit Joe Biden fia

A magas infláció és szárnyaló energiaárak mellett Joe Biden amerikai elnök egy családjához köthető botrányban is magyarázkodásra kényszerülhet. Hunter Biden egy pornóoldalra töltött fel videókat magáról – számolt be először a The Times.

Az amerikai elnök idősebbik fia még 2019-ben egy szervizben felejtette laptopját, amely egy évvel később a választási kampány során került elő. Számos kényes ügy került így napvilágra akkor, így a különböző ügyletei az ukrán Burisma céggel. Hunter Biden néhány évig az energetikai cég igazgatósági tagja volt. Mint ismert Joe Biden még Barack Obama alelnökeként nyomást gyakorolt az ukrán kormányra, hogy rúgják ki azt a főügyészt, aki a Burisma és Hunter Biden korrupciós ügyeit vizsgálta. Az elnök 52 éves fiának gépén már akkor számtalan szexvideót találtak, de csak most derült fény arra, hogy ezeket a tulajdonosa fel is töltötte az egyik legnagyobb online streaming oldalra. Pornhub-profilján Hunter párizsi felhasználóként, és „Harper” néven regisztrált. Ezzel a felhasználói névvel összesen 3631 videót tekintett meg, 24 feliratkozója és 66 ismerőse volt az oldalon. Mindez alig hat nap leforgása alatt történt, 2019 márciusában. Az elnök fia rendszeresen rendelt prostituáltak szállodai szobájába és rögzítette a szexuális együttléteket. Kábítószer is előkerült ilyenkor. A Daily Mail egyik videóból kivágott képén az látszik, ahogy Hunter egy nőt megkötözve hagyott az ágyán, egy piros harisnyával a fején, miközben elment süteményért. Mikor visszatért, képernyőképet készített, amint egy szendvicset majszolt, és egy csokoládés croissant tett a csuklyás és gúzsba kötött nő elé. A videókat főként a laptopja webkamerájával rögzítette, de előfordult, hogy egy szelfibotra szerelt telefonnal filmezte magát. Hunter már kiemelt felhasználónak számított. Az amerikai elnök legidősebb fiának családi élete sem volt mentes a botrányoktól. Öt gyermeke van három nőtől. Első házassága azután futott zátonyra, hogy viszonyt kezdett sógornőjével, miután testvére 2015-ben agydaganatban meghalt. A brit lap szerint a „házi özvegyi pornó” és a „magányos özvegyi pornó” keresések is erre utalnak. Volt felesége, Kathleen Buhle azt mondta, hogy megbocsátott neki, amiért viszonya volt bátyja özvegyével. Buhle hamarosan megjelenő visszaemlékezéseiben arról ír, hogy a 2017-es válás fájdalmas volt, de továbblépett. Hunter ellen Delaware államban kétes adóügyei miatt büntetőeljárás folyik. A vizsgálat azt hivatott kideríteni, hogy megsértette-e a pénzmosásra vonatkozó törvényeket. Vizsgálják még egy kínai céggel kötött megállapodását is.