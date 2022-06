Lövöldözés volt egy kórházban, többen meghaltak

Wendell Franklin, a tulsai rendőrkapitány a Twitteren azt írta, hogy kollégáit a helyi St. Francis Kórház közelében lévő egyik egészségügyi épületbe hívták, ahol a bejelentés szerint egy felfegyverzett férfi tartózkodott. A tulsai rendőrség szóvivője közleményében úgy fogalmazott, hogy aktív lövöldözőről volt szó. A sebesültek pontos számát egyelőre nem közölték.

